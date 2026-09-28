Agnone, scatta il tetto Eni sui carburanti: benzina a 1,99 euro e diesel a 2,19

Dalle 8 di questa mattina anche il distributore Eni sulla SS 86 applica i nuovi prezzi massimi. La misura riguarda i carburanti ordinari e non i prodotti premium
AGNONE â€“ Il nuovo tetto ai prezzi dei carburanti targato Eni arriva anche ad Agnone. Dalle 8 di questa mattina, lunedÃ¬ 28 settembre, il distributore Eni-Enilive situato lungo la SP 86, al km 54+338, ha esposto i nuovi prezzi massimi stabiliti dalla compagnia.
Sulla colonnina fotografata questa mattina il prezzo della benzina Super Ã¨ fissato a 1,990 euro al litro, mentre il diesel ordinario Ã¨ a 2,190 euro al litro. Sono questi i due valori interessati dal nuovo price cap introdotto da Eni.
La misura, annunciata dalla compagnia, prevede infatti un prezzo massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro per il gasolio sulla rete interessata dall'iniziativa.
La fotografia scattata ad Agnone mostra anche gli altri prodotti disponibili alla stazione di servizio, che hanno invece prezzi differenti. Il Diesel+ Ã¨ indicato a 2,291 euro al litro, mentre HVOlution, il carburante diesel rinnovabile, Ã¨ a 2,390 euro al litro. Questi prodotti non vanno quindi confusi con il gasolio ordinario interessato dal tetto.
Eni interviene contro il caro carburanti
L'iniziativa arriva in una fase di forte attenzione sul costo dei carburanti e punta a contenere il prezzo alla pompa per gli automobilisti che scelgono benzina e diesel standard.
Il provvedimento ha una durata iniziale di 30 giorni, con la possibilitÃ di una proroga fino alla fine dell'anno in relazione all'andamento del mercato e delle condizioni di approvvigionamento.
Ad Agnone, dunque, il nuovo limite Ã¨ giÃ una realtÃ : 1,99 euro per un litro di benzina e 2,19 euro per un litro di diesel. Un cambiamento immediatamente visibile sulle colonnine del distributore Eni della SS 86, dove da questa mattina sono comparsi i nuovi prezzi.
Le immagini scattate questa mattina documentano l'entrata in vigore della misura anche nell'Alto Molise.