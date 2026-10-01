Ottobre Rosa LILT, al Responsible Research Hospital tre percorsi gratuiti per la prevenzione del tumore al seno

Ottobre Rosa LILT: al Responsible Research Hospital tre percorsi gratuiti di prevenzione senologica Dal 12 al 17 ottobre il Responsible Research Hospital di Campobasso, in collaborazione con LILT, mette a disposizione ecografie, mammografie e counseling senologico

. Un percorso dedicato a donne di diverse fasce d’età, con particolare attenzione alla valutazione del rischio e alla diagnosi precoce. Campobasso, 29 settembre 2026 - Prevenire il tumore alla mammella, promuovendo la conoscenza dei fattori di rischio, corretti stili di vita e l’importanza dei controlli clinici e strumentali. È questo il messaggio al centro dell’iniziativa promossa dal Responsible Research Hospital di Campobasso (RRH) nell’ambito del Mese Rosa LILT 2026 e della Campagna nazionale LILT for Women – Nastro Rosa. Dal 12 al 17 ottobre, il Responsible Research Hospital propone un programma di prevenzione senologica con prestazioni completamente gratuite, rivolte a specifiche fasce di popolazione femminile, con l’obiettivo di offrire non solo un esame diagnostico, ma anche un momento di ascolto e valutazione personalizzata del rischio.

Un grazie particolare va al dott. Francesco Palumbo senologo chirurgo del Responsible Research Hospital, componente della Task Force Nazionale Patologie del Seno – LILT nonché coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico della LILT di Campobasso per il ruolo svolto nella promozione e organizzazione dell’iniziativa, il quale ha sottolineato che “La prevenzione non significa soltanto effettuare un esame, ma soprattutto conoscere il proprio rischio, comprendere quali controlli siano indicati e poter contare su un percorso specialistico adeguato”. Accanto alla prevenzione, la forza dell'approccio multidisciplinare e le straordinarie opportunità offerte dalle nuove tecnologie consentono oggi diagnosi sempre più accurate e terapie personalizzate, migliorando concretamente gli esiti clinici e la qualità di vita delle pazienti. “Prevenire significa prendersi cura del proprio futuro.

La sfida contro il tumore della mammella si vince insieme: attraverso la cultura della prevenzione, la collaborazione tra professionisti e l'innovazione al servizio della salute” ha dichiarato il prof. Francesco Deodato Direttore del Dipartimento dei Servizi e Laboratori RRH. Secondo il prof. Francesco Cosentino, Direttore del Dipartimento di Oncologia del Responsible Research Hospital di Campobasso, “il mese Rosa della prevenzione rappresenta un’importante campagna internazionale che ha l’obiettivo di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno. L’adesione del Responsible Research Hospital rappresenta un grande valore aggiunto e conferma il riconoscimento dei due Bollini Rosa, assegnati da Fondazione Onda ETS agli ospedali italiani che offrono percorsi di prevenzione, diagnosi e cura dedicati e attenti alle esigenze della popolazione femminile”. “Le neoplasie della mammella costituiscono ancora il tumore femminile più frequente”, ha dichiarato il dott. Graziano Pernazza, Direttore dell’UOC Oncologia Chirurgica Robotica Avanzata. “RRH offre alle donne del Molise, e non solo, le migliori tecnologie attualmente disponibili e un pool multidisciplinare di professionisti di altissimo livello. La sinergia con LILT, le associazioni dei pazienti, i medici del territorio e le istituzioni aiuta a creare quella rete che non deve essere solo deputata alle cure, ma anche e soprattutto alla corretta informazione, all’accoglienza, all’ascolto, al supporto e alla fiducia” ha concluso Graziano Pernazza

. TRE GIORNATE, TRE PERCORSI DI PREVENZIONE: Il programma si articola in tre appuntamenti, ciascuno dedicato a una specifica esigenza di prevenzione. Lunedì 12 ottobre, dalle ore 14 alle 16, saranno effettuate ecografie mammarie con counseling senologico rivolte a donne ad alto rischio. Il counseling consentir̀à di approfondire la storia familiare e personale, individuare eventuali fattori di rischio e, quando necessario, orientare la donna verso ulteriori approfondimenti specialistici.

Mercoledì 14 ottobre, dalle ore 8 alle 14, sono previste ecografie mammarie per donne asintomatiche di età compresa tra 30 e 40 anni. L’iniziativa vuole favorire una maggiore consapevolezza della salute del seno anche in assenza di sintomi, promuovendo la prevenzione come comportamento abituale e responsabile.

Sabato 17 ottobre, dalle ore 8 alle 14, saranno effettuate mammografie per donne asintomatiche tra i 40 e i 49 anni, non ancora inserite nei programmi di screening regionali che non abbiano effettuato una mammografia nell’anno precedente. L’iniziativa intende sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e della regolarità dei controlli, nel rispetto delle indicazioni cliniche e degli screening previsti.

DALLA PREVENZIONE ALLA PRESA IN CARICO L'iniziativa del Mese Rosa si inserisce in un'attività senologica più ampia del Responsible Research Hospital, che comprende prevenzione, valutazione del rischio, diagnosi, trattamento e follow-up. La multidisciplinarietà rappresenta uno degli elementi caratterizzanti del Responsible Research Hospital, con competenze radiologiche, oncologiche, chirurgiche e ricostruttive che consentono di accompagnare la donna nelle diverse fasi della prevenzione e della cura. L'offerta diagnostica è stata inoltre recentemente ampliata con l'introduzione della mammografia con mezzo di contrasto (CEM) e il rinnovamento della biopsia stereotassica VABB. PRENOTAZIONI DAL 30 SETTEMBRE Le prenotazioni saranno aperte da mercoledì 30 settembre a mercoledì 7 ottobre 2026, dalle ore 12 alle 14, chiamando il numero 0874 312746. Informazioni per i Media: uff.stampa@responsible.hospital – 0874 312 341