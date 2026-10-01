Santa Croce di Magliano, torna il medico a bordo dellâ€™ambulanza 118



Lâ€™Azienda Sanitaria Regionale del Molise comunica il ripristino della copertura medica presso la postazione territoriale del Servizio di Emergenza-Urgenza 118 di Santa Croce di Magliano.

Il provvedimento rientra nel piano strategico aziendale finalizzato al potenziamento della rete dell'emergenza-urgenza e alla garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) su tutto il territorio regionale, con particolare attenzione alle aree interne ed ultraperiferiche del Fortore e del Basso Molise.

Grazie agli interventi programmatici messi in atto dalla Direzione Strategica ASReM e al reclutamento di nuove risorse professionali, lâ€™ambulanza operante nel presidio torna ad avvalersi della presenza continuativa del medico a bordo, integrando lâ€™Ã©quipe composta da personale infermieristico ed autista-soccorritore. ASReM riconferma la centralitÃ della rete territoriale dell'emergenza quale pilastro fondamentale del sistema sanitario regionale e prosegue nel lavoro di riorganizzazione delle risorse per assicurare paritÃ di accesso alle cure ed elevati standard di sicurezza sanitaria a tutti i cittadini del Molise.