Isernia verso lâ€™Abruzzo,Delli Quadri a Di Giacomo: Â«Le eccellenze non bastano a salvare IserniaÂ»

Di Giacomo risponde e conferma come nel Molise, salvo le eccellenze, le cose vanno male.



LE ECCELLENZE NON FANNO UNA PROVINCIA



Ringrazio Vincenzo Di Giacomo per la lunga e documentata risposta. Ma temo che, nel rovesciare la medaglia, abbia finito per mostrarne proprio il lato che volevo evidenziare.



Nessuno nega che nella provincia di Isernia esistano imprese eccellenti, universitÃ , ricerca, aziende innovative e imprenditori capaci. Per fortuna esistono. E meritano rispetto.



Ma alcune eccellenze non descrivono lo stato di salute di un territorio.



Se davvero siamo di fronte a una "poderosa ripresa", dobbiamo guardare agli indicatori complessivi: popolazione, occupazione, redditi, servizi, sanitÃ , infrastrutture, giovani che restano, imprese che nascono e investimenti che arrivano.



E proprio uno dei dati citati per dimostrare la vitalitÃ del territorio invita alla prudenza: nel 2025 l'export della provincia di Isernia Ã¨ diminuito del 27%.



Il punto della mia riflessione, dunque, rimane intatto.



Non ho mai sostenuto che Isernia sia un deserto industriale. Ho posto una domanda molto piÃ¹ semplice: dopo decenni di autonomia regionale e ingenti risorse pubbliche, i risultati ottenuti sono proporzionati ai mezzi impiegati?



Elencare dieci o venti aziende meritorie non risponde a questa domanda.



Anzi, dimostra che il problema non sono gli isernini nÃ© gli imprenditori. Il problema Ã¨ capire se l'assetto istituzionale nel quale operano li abbia aiutati abbastanza oppure abbia finito per frenare un territorio che avrebbe potuto ottenere molto di piÃ¹.



Ed Ã¨ precisamente di questo che il referendum ci obbliga finalmente a discutere.