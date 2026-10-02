Longano, mezzo movimento terra senza freni si schianta contro palo dell'alta tensione: illeso il conducente

Vigili del Fuoco intervenuti poco prima delle ore 13:00 nel Comune di Longano per un incidente agricolo. Il sinistro ha coinvolto un mezzo movimento terra con a bordo il solo conducente. Quest'ultimo Ã¨ riuscito a lanciarsi fuori dal veicolo un attimo prima che il mezzo perdesse definitivamente il controllo dei freni, terminando la propria corsa contro un palo dell'elettricitÃ a media tensione.

Per le operazioni di soccorso sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla sede centrale, supportate da un'autogrÃ¹ necessaria per la rimozione e la messa in sicurezza del mezzo d'opera.

Prima di poter effettuare le operazioni di recupero, Ã¨ stato necessario il distacco della rete a media tensione da parte dei tecnici Enel, garantendo cosÃ¬ le condizioni di massima sicurezza per gli operatori. Il conducente Ã¨ rimasto fortunatamente illeso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Isernia per i rilievi di rito e il personale dell'Enel per il ripristino del palo e della linea elettrica danneggiata.