Il Gruppo Folk "Rintocco Molisano" vola in Croazia: sarà ospite d'onore al Festival Internazionale del Folklore di Pridvorje

AGNONE / PRIDVORJE – La tradizione, i colori e la cultura dell'Alto Molise varcano ancora una volta i confini nazionali. Nella mattinata di giovedì 8 ottobre 2026, il Gruppo Folk "Rintocco Molisano" partirà alla volta della Croazia per rappresentare l'Italia in un prestigioso appuntamento internazionale.

La formazione molisana parteciperà come ospite d'onore alla Rassegna Internazionale di Folklore (Međunarodna Smotra Folklora) inserita nell'evento promozionale “Đe tradicija živi” ("Dove la tradizione vive"), organizzato per celebrare il 30° anniversario di fondazione del gruppo ospitante, il KUD “Stjepan Radić” di Pridvorje.

Tre giorni di celebrazioni e scambio culturale

Il programma dei festeggiamenti si articolerà su tre intense giornate:

Venerdì 9 ottobre (ore 18:30): Concerto di anniversario del KUD “Stjepan Radić”.

Sabato 10 ottobre (ore 18:00): La grande Rassegna Internazionale di Folklore, che vedrà sul palco il Gruppo Folk "Rintocco Molisano" insieme ad ensemble provenienti da Croazia, Romania (KUD „Karaševska zora“) e Bosnia ed Erzegovina (KUD „Fra Petar Bakula“), oltre a numerose altre realtà folcloriche locali.

Domenica 11 ottobre (ore 10:00): Santa Messa Solenne nella Chiesa dei SS. Sergio e Bacco a Pridvorje e cerimonia finale di chiusura della manifestazione.

L'eccellenza dell'Alto Molise sul palco internazionale

Con i suoi costumi tradizionali, il suono caratteristico delle campane, le tine di rame, le musiche e le danze tipiche, il "Rintocco Molisano" porterà in terra croata il proprio gonfalone e un repertorio ricco di fascino. Uno spettacolo capace di unire danza, musica e antichi riti legati alla storia più vera e autentica di Agnone e dell'Alto Molise.

Contatti per la stampa e interviste:

Bruno Cerimele: +39 334 3324402