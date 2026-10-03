FOSMIT, 156 milioni alle Regioni per 2025 e 2026: Paglione e Bussone, Â«Per la montagna non câ€™Ã¨ nulla da festeggiareÂ»

FOSMIT, 156 milioni alle Regioni. Bussone e Paglione: Â«Per la montagna non câ€™Ã¨ nulla da festeggiareÂ»

Lo affermano Candido Paglione, sindaco di Capracotta e presidente di Uncem Molise, e Marco Bussone, presidente nazionale di Uncem, intervenendo sulle risorse FOSMIT destinate alle Regioni per le annualitÃ 2025 e 2026.

Â«Si parla di 156 milioni di euro, ma Ã¨ importante chiarire cosa rappresenta realmente questa cifra: sono 86 milioni riferiti al 2025 e 70 milioni riferiti al 2026. Due annualitÃ messe insieme. Non siamo di fronte, dunque, a un nuovo e straordinario stanziamento per la montagna, ma a risorse complessive che risultano fortemente inferiori rispetto a quanto era stato previsto negli anni precedentiÂ». Il confronto Ã¨ significativo.

Â«Nel 2022 le risorse previste dal Governo Draghi per la montagna ammontavano a 100 milioni di euro. Con la legge di bilancio approvata nel dicembre 2021, il Fondo era stato successivamente portato a 200 milioni di euro annui per le annualitÃ 2023 e 2024. Una scelta che indicava una precisa volontÃ politica: rafforzare gli strumenti finanziari destinati alle aree montane e riconoscere il loro ruolo strategico per il PaeseÂ».

Â«Oggi, invece, per due annualitÃ arrivano complessivamente 156 milioni di euro ai territori. Ãˆ una riduzione che non possiamo considerare un dettaglio contabile. Ãˆ una questione politica e di prospettivaÂ». Paglione e Bussone sottolineano come Uncem avesse chiesto con forza di mantenere il Fondo a 200 milioni di euro allâ€™anno.

Â«Lo abbiamo chiesto perchÃ© 200 milioni non sono una cifra astratta. Sono risorse necessarie per sostenere i Comuni e le comunitÃ delle montagne italiane che ogni giorno devono garantire servizi essenziali, contrastare lo spopolamento, mantenere infrastrutture, sostenere le economie locali e rendere possibile la permanenza delle persone nei territori montaniÂ».

Â«Non siamo stati ascoltati. E oggi dobbiamo prendere atto che ai territori arriva molto meno di quanto era stato programmatoÂ». Per i due presidenti di Uncem, il problema riguarda anche la distanza tra le decisioni assunte a Roma e la realtÃ quotidiana dei Comuni.

Â«Per questo chiediamo chiarezza. Se erano stati previsti 200 milioni di euro annui, vogliamo capire perchÃ© ai territori, per il 2025 e il 2026, ne arrivino complessivamente 156. E vogliamo sapere quale sia la destinazione delle risorse che non arrivano alla montagna, perchÃ© i territori hanno il diritto di conoscere come vengono utilizzate le risorse originariamente previste per il FondoÂ». Il messaggio al Governo Ã¨ quindi diretto.

Â«La montagna italiana Ã¨ una prioritÃ oppure no? PerchÃ© se lo Ã¨, deve esserlo anche quando si approvano le leggi di bilancio. Non bastano le dichiarazioni, non bastano gli annunci e non basta parlare di contrasto allo spopolamento se poi si riducono le risorse necessarie per farloÂ».

Â«I Comuni montani â€“ proseguono Paglione e Bussone â€“ non chiedono privilegi. Chiedono di poter fare il proprio lavoro e di avere gli strumenti finanziari per farlo. La montagna italiana rappresenta una parte fondamentale del territorio nazionale. Ãˆ un luogo dove si producono economia, agricoltura, turismo, energia, cultura e servizi ambientali. Una dotazione di 200 milioni di euro allâ€™anno per il Fosmit non erano e non sono un lusso: sono una condizione necessaria per dare un minimo concretezza alle politiche per la montagna. La montagna non ha bisogno di essere celebrata. Ha bisogno di essere sostenuta, con risorse certe e con una programmazione pluriennaleÂ».

Capracotta, 3 ottobre 2026