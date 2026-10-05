Compagnia Stabile del Molise: al via i nuovi corsi della Scuola di Recitazione



16 anni di attività e produzioni nazionali. Da lunedì 5 ottobre ripartono a Campobasso i laboratori teatrali per bambini, ragazzi, adolescenti e adulti. Prima lezione gratuita su prenotazione.



CAMPOBASSO, 30 settembre 2026

Al via la nuova stagione formativa della Scuola di Recitazione della Compagnia Stabile del Molise (CSM). Da lunedì 5 ottobre riprendono le attività nella sede di Via Albino 11/13 a Campobasso, con quattro percorsi dedicati alle diverse fasce d'età: dai bambini agli adulti.



Un'occasione per mettersi in gioco, esplorare la propria espressività e avvicinarsi al linguaggio della scena. Per consentire di conoscere la metodologia della scuola e incontrare gli insegnanti, la prima lezione di ciascun corso sarà gratuita, su prenotazione (telefonicamente o tramite messaggio WhatsApp). Il percorso annuale si concluderà con l'allestimento di uno spettacolo finale aperto al pubblico.



I primi appuntamenti in programma per la lezione di prova:



● Adulti: lunedì 5 ottobre, dalle 18:30 alle 21:30



● Adolescenti (14–18 anni): martedì 6 ottobre, dalle 16:00 alle 18:00



● Bambini (7–10 anni): venerdì 9 ottobre, dalle 16:00 alle 18:00



● Ragazzi (11–13 anni): venerdì 9 ottobre, dalle 18:15 alle 20:15



Ad affiancare gli allievi sarà un corpo docente composto da professionisti del settore: Raffaello Lombardi, Antonio Ligas, Mariangela Lombardi e Francesco Di Nucci (recitazione), Alisia Ialicicco (movimento scenico), Fabiola Valerio (canto e impostazione vocale), Andrea Cerullo (scrittura creativa), Simone Zeoli (recitazione cinematografica) e Viviana Lalli (trucco), sotto la direzione artistica dello stesso Lombardi.



A sottolineare il valore formativo della scuola è lo stesso Lombardi, che nel 2010 ha fondato la CSM insieme all'attrice Paola Cerimele:



«Il progetto che avevamo messo insieme con Paola era quello di alzare ogni anno l'asticella della nostra proposta formativa, fornendo strumenti concreti, docenti di alto livello e custodendo sempre la passione del fare teatro. Il teatro è un bel posto in cui crescere, incontrarsi ed esprimersi liberamente: questa è la Compagnia Stabile del Molise»



Raffaello Lombardi, Compagnia Stabile del Molise



Profilo Compagnia Stabile del Molise (CSM)

Nata nel 2010 a partire dall'esperienza del Teatro Comunale di Bojano, la Compagnia Stabile del Molise è da 16 anni una realtà culturale e produttiva di riferimento sul territorio, attiva nel teatro e nell'audiovisivo con progetti distribuiti a livello nazionale.



Accanto alle grandi produzioni professionali, tra cui Odi et amo e O tempora, o mores! con Edoardo Siravo, Amleto con Daniele Pecci, Io sono Misia con Lucrezia Lante della Rovere e Dante in Lowfield con 40 interpreti in scena e musica dal vivo, la scuola vanta un'intensa attività di spettacoli interpretati dai propri allievi.



Il percorso di formazione vede come storico rito di passaggio del primo anno Monolocos, format in cui i nuovi studenti rompono il ghiaccio affrontando monologhi comici e irriverenti da Benni a Calderón Kellett. Negli anni gli allievi hanno portato in scena grandi autori e spettacoli nei luoghi simbolo della città, come Gli Uccelli di Aristofane al Castello Monforte, fino agli allestimenti da Karl Valentin (TingelTangel), Čechov, i Monty Python, Eva Ensler (I monologhi della vagina) e Waking Life (La vita sogno non è).



Accanto al repertorio, la scuola promuove drammaturgie e produzioni originali: tra queste Costole, nato dai monologhi degli allievi con la cura di Andrea Cerullo e pubblicato in volume da Big Box Edizioni, Comari (regia di Antonio Ligas), lo studio di teatro-danza Fastidio da morire (regia di Alisia Ialicicco) e Cattivo Natale (drammaturgia di Raffaello Lombardi e Antonio Ligas). Completano l'offerta formativa le produzioni di cortometraggi coordinate da Simone Zeoli.



Informazioni e iscrizioni:



● Sede: Via Albino 11/13, Campobasso



● Telefono / WhatsApp (prenotazione lezioni di prova): +39 351 3772044



● Sito web: www.compagniastabiledelmolise.com



Ufficio Stampa: Isabella Benigno | isabella.benigno.ib@gmail.com



Materiali stampa: Fotografie ad alta risoluzione disponibili su richiesta (Credito fotografico: Mariangela Lombardi / Archivio CSM).





