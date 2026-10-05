Tragedia al porto di Termoli, furgone finisce in mare: morto un uomo di 58 anni

TERMOLI. Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, lunedÃ¬ 5 ottobre, al porto di Termoli, dove un furgone Ã¨ finito in mare con una persona a bordo. A perdere la vita Ã¨ stato un uomo di 58 anni, il cui corpo Ã¨ stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco.

L'allarme Ã¨ scattato dopo che alcune persone presenti sulla banchina hanno visto il mezzo precipitare in acqua e hanno immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di porto, impegnati nel coordinamento delle operazioni, i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e i Carabinieri della Compagnia di Termoli.

Le operazioni di ricerca e recupero hanno richiesto l'intervento di mezzi e reparti specializzati. Dal comando dei Vigili del fuoco di Isernia Ã¨ stata fatta arrivare un'autogru, mentre da Teramo sono giunti in elicottero i sommozzatori del 115. In azione anche due moto d'acqua e una pilotina, oltre alle attrezzature messe a disposizione dalla Marinucci Yachting Club.

Dopo essere stato individuato sul fondale, il furgone Ã¨ stato riportato lentamente in superficie con l'ausilio della gru, consentendo ai sommozzatori di operare con maggiore sicurezza e di accedere all'abitacolo.

Ãˆ stato cosÃ¬ possibile recuperare il corpo del conducente, un uomo di 58 anni, ormai privo di vita. La salma Ã¨ stata composta sulla lettiga e coperta con un telo, mentre sul porto proseguivano le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato l'inabissamento del mezzo. La Capitaneria di porto di Termoli ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. SarÃ ora la Procura a stabilire i successivi adempimenti, compresa l'ispezione cadaverica e gli ulteriori accertamenti necessari a chiarire le circostanze della tragedia.