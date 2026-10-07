Termoli, lo sport paralimpico abbatte le barriere: il 16enne A.H. scopre il nuoto e conquista il tesseramento FINP

Costruire un percorso su misura per ogni persona, trasformando la pratica motoria in uno strumento di inclusione, crescita e riscatto sociale. Ãˆ questo l'obiettivo fondante di "Scopri il tuo sport 2026", la lodevole iniziativa promossa dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) Molise, in stretta collaborazione con la Regione Molise, e rivolta ai disabili civili del territorio. Tra le storie piÃ¹ virtuose di questo progetto spicca quella di A. H., giovanissimo atleta classe 2010.

Per il quale, il primo approccio con il nuoto si sta trasformando in un'esperienza ricca di soddisfazioni e stimoli per il futuro. Gli allenamenti sono attualmente in pieno svolgimento presso la Piscina Comunale di Termoli, dove il giovane Ã¨ seguito dal team specializzato della H2O Sport Cooperativa Sportiva Dilettantistica che si sta adoperando a 360Â° per la riuscita del progetto, facendo si che la vasca diventi per il ragazzo un ambiente naturale in cui superare i propri limiti, affinare la tecnica e sviluppare una grande determinazione. Ed in effetti, i progressi non si sono fatti attendere: l'entusiasmo di A. H. e i suoi costanti miglioramenti hanno permesso di compiere un passo importante con il tesseramento ufficiale alla FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) che in Molise, guidata dalla delegata Antonella Ruccolo, sta tagliando importanti traguardi. "A. H. â€“ ha spiegato il tecnico Giancarlo Mancini - sta dimostrando una passione e una dedizione straordinarie in ogni singola seduta di allenamento. Lavorare con lui Ã¨ un piacere: ha una capacitÃ di apprendimento rapida e una grande forza di volontÃ . I risultati che sta ottenendo in vasca sono ottimi e siamo davvero felici di vederlo cosÃ¬ entusiasta. Il tesseramento FINP Ã¨ solo il primo passo; la prospettiva di vederlo in gara si potrebbe concretizzare".

"Il progetto 'Scopri il tuo sport 2026' â€“ ha spiegato il Presidente del CIP Molise, Donatella Perrella - nasce proprio con l'intento di abbattere le barriere e cucire addosso a ciascun partecipante un percorso motorio e umano personalizzato. La storia di A. H. Ã¨ la testimonianza di come lo sport paralimpico sappia unire, integrare e valorizzare il talento di ciascuno, a prescindere dalle origini o dalle difficoltÃ di partenza. Vedere la gioia di questi ragazzi e la sinergia con societÃ virtuose come la H2O Sport ci conferma che siamo sulla strada giusta." Un'esperienza sul campo che conferma il valore dello sport come ponte di integrazione e autonomia, in attesa di vedere presto il 16enne ai blocchi di partenza per la sua prima sfida agonistica.