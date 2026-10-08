Molise, contributo di 5mila euro lâ€™anno ai caregiver: entro il 31 ottobre i bandi per le domande

CAMPOBASSO. Un contributo annuale di 5.000 euro per le persone che assistono un familiare con disabilitÃ o non autosufficiente. Ãˆ la misura prevista dalla Regione Molise nellâ€™ambito della legge regionale n. 13 del 2025 a sostegno dei caregiver familiari.
La Regione ha pubblicato lâ€™avviso che dÃ attuazione alla misura, che prevede anche il riconoscimento ufficiale del caregiver familiare e il rilascio di una specifica Card.
Il sostegno economico Ã¨ rivolto a chi presta quotidianamente assistenza a un familiare in condizioni di disabilitÃ o non autosufficienza, riconoscendo il valore dellâ€™attivitÃ di cura svolta allâ€™interno della famiglia.
Il prossimo passaggio riguarda gli Ambiti territoriali sociali, che dovranno pubblicare i rispettivi bandi entro il 31 ottobre. Saranno proprio gli avvisi degli Ambiti a indicare nel dettaglio i requisiti, le modalitÃ di presentazione delle domande, la documentazione necessaria e le scadenze.
Le famiglie interessate dovranno quindi fare riferimento al proprio Ambito territoriale sociale per conoscere le modalitÃ di accesso al contributo.
La misura rappresenta un importante riconoscimento per i caregiver familiari, chiamati ogni giorno a garantire assistenza e cura ai propri cari, con lâ€™obiettivo di offrire loro anche un concreto sostegno economico e un riconoscimento formale.