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Molise, contributo di 5mila euro lâ€™anno ai caregiver: entro il 31 ottobre i bandi per le domande

AttualitÃ 
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CAMPOBASSO. Un contributo annuale di 5.000 euro per le persone che assistono un familiare con disabilitÃ  o non autosufficiente. Ãˆ la misura prevista dalla Regione Molise nellâ€™ambito della legge regionale n. 13 del 2025 a sostegno dei caregiver familiari.

La Regione ha pubblicato lâ€™avviso che dÃ  attuazione alla misura, che prevede anche il riconoscimento ufficiale del caregiver familiare e il rilascio di una specifica Card.

Il sostegno economico Ã¨ rivolto a chi presta quotidianamente assistenza a un familiare in condizioni di disabilitÃ  o non autosufficienza, riconoscendo il valore dellâ€™attivitÃ  di cura svolta allâ€™interno della famiglia.

Il prossimo passaggio riguarda gli Ambiti territoriali sociali, che dovranno pubblicare i rispettivi bandi entro il 31 ottobre. Saranno proprio gli avvisi degli Ambiti a indicare nel dettaglio i requisiti, le modalitÃ  di presentazione delle domande, la documentazione necessaria e le scadenze.

Le famiglie interessate dovranno quindi fare riferimento al proprio Ambito territoriale sociale per conoscere le modalitÃ  di accesso al contributo.

La misura rappresenta un importante riconoscimento per i caregiver familiari, chiamati ogni giorno a garantire assistenza e cura ai propri cari, con lâ€™obiettivo di offrire loro anche un concreto sostegno economico e un riconoscimento formale.

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