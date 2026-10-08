Montenero di Bisaccia, inaugurata la nuova Casa della Comunità

È stata inaugurata oggi la nuova Casa della Comunità di Montenero di Bisaccia, un’infrastruttura sanitaria di fondamentale importanza destinata a diventare il punto di riferimento per l'assistenza primaria e la prevenzione per i cittadini del comune e del territorio circostante.

Realizzata nell’ambito degli interventi previsti dal PNRR per la riorganizzazione e la modernizzazione della rete sanitaria territoriale, la struttura è concepita per offrire risposte concrete e tempestive ai bisogni di salute della popolazione, riducendo la necessità di ricorso alle strutture ospedaliere.

Tra i principali servizi operativi all’interno della Casa della Comunità saranno garantite l’assistenza primaria e la continuità assistenziale (con la presenza coordinata di Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e servizio di Guardia Medica); la presa in carico dei pazienti cronici, con la gestione delle terapie e le attività di medicazione; l’erogazione di prestazioni diagnostiche e visite mediche specialistiche in loco.

“La nascita della Casa della Comunità di Montenero di Bisaccia rappresenta un segnale tangibile di attenzione verso il territorio e i cittadini – ha sottolineato il Direttore Generale dell’ASReM, Giovanni Di Santo – Garantire cure di prossimità, continue e accessibili a tutti, in particolare alle fasce più vulnerabili e agli anziani, oggi significa rafforzare la rete di tutela della salute e valorizzare la medicina di territorio in tutta l’area”.

“L'apertura della Casa della Comunità di Montenero – ha ribadito il Presidente della Regione, Francesco Roberti - rappresenta un traguardo importante e dimostra come gli investimenti e le risorse del PNRR possano trasformarsi in servizi reali, capaci di rafforzare la rete di assistenza e non lasciare indietro nessuno. Continuiamo a lavorare per un Molise con una sanità di prossimità più efficiente e accessibile”