Ãˆ stata definitivamente approvata la nuova legge elettorale: Ecco come voteremo

LEGGE ELETTORALE: ECCO COME VOTEREMO

Premio di maggioranza, preferenze, candidato premier e soglia di sbarramento. Le novitÃ della riforma spiegate in modo semplice.

1. Premio di maggioranza con il 42% dei voti

La coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti, sia alla Camera sia al Senato, ottiene un premio di maggioranza: 70 deputati e 35 senatori aggiuntivi. Il premio non puÃ² comunque portare la coalizione oltre 220 seggi alla Camera e 113 al Senato.

2. Tornano le preferenze

Gli elettori potranno scegliere i candidati scrivendo sulla scheda fino a tre preferenze. Non saranno quindi soltanto le segreterie dei partiti a decidere chi mandare in Parlamento.

3. I capilista restano bloccati

I partiti continueranno a scegliere direttamente i capilista, che saranno eletti secondo le regole previste senza bisogno di preferenze. Inoltre, i seggi del premio di maggioranza saranno assegnati a candidati indicati dai partiti.

4. Alternanza tra uomini e donne

Le preferenze dovranno rispettare l'alternanza di genere quando se ne esprime piÃ¹ di una. Anche nella composizione delle liste sono previste regole per garantire una rappresentanza equilibrata.

5. Il candidato premier sarÃ indicato sulla scheda

Ogni coalizione dovrÃ indicare il proprio candidato alla presidenza del Consiglio. Non si tratta perÃ² di un'elezione diretta del premier, che continuerÃ a essere nominato dal Presidente della Repubblica.

6. Si potrÃ votare anche fuori sede

proposta introduce la possibilitÃ di votare lontano dal proprio comune di residenza per gli elettori temporaneamente domiciliati altrove, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

7. Soglia di sbarramento al 3%

Per partecipare alla distribuzione dei seggi, i partiti dovranno generalmente raggiungere almeno il 3% dei voti. Sono previste regole particolari per le coalizioni e le minoranze linguistiche.

8. Almeno 6.000 firme per presentare le liste

I partiti che non beneficiano delle esenzioni dovranno raccogliere almeno 6.000 firme per presentarsi alle elezioni.

9. Cambiano le circoscrizioni estere

Per gli italiani residenti all'estero sono previste due circoscrizioni alla Camera, Europa e resto del mondo, e una al Senato.

10. PossibilitÃ di candidarsi in piÃ¹ collegi

Un candidato potrÃ presentarsi in piÃ¹ collegi, fino a un massimo di cinque, secondo le regole previste dalla riforma.

IN CONCLUSIONE

La proposta cerca di favorire la stabilitÃ dei governi attraverso il premio di maggioranza e di restituire agli elettori una parte della scelta dei parlamentari attraverso le preferenze.

Ma conserva un ruolo importante alle segreterie dei partiti, che continueranno a decidere i capilista e i candidati destinati ai seggi del premio di maggioranza.

PiÃ¹ possibilitÃ di scelta per gli elettori, dunque, ma non ancora piena libertÃ di scegliere tutti i propri rappresentanti.