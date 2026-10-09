Villa Santa Maria, operativa la casa della comunitÃ . Palmieri invia gli specialisti per le patologie croniche

Punto prelievi due giorni a settimana e nuovi specialisti: geriatra, cardiologo e pneumologo per un bacino di 17 Comuni Il punto di raccordo di una rete che tiene insieme medicina generale, specialistica e assistenza territoriale, con Casoli e Lanciano come riferimenti per i servizi di livello hub. Ãˆ intorno alla casa della comunitÃ di Villa Santa Maria che la Asl Lanciano Vasto Chieti sta organizzando l'assistenza per i 17 Comuni del bacino, forte dell'attivitÃ giÃ erogata nella sede: 4.368 prestazioni ambulatoriali nel 2025 e 2.184 nel primo semestre 2026.

Il direttore generale, Mauro Palmieri, ha illustrato oggi il percorso nell'incontro convocato dall'assessore regionale alla Salute, Nicoletta VerÃ¬, con i promotori della petizione popolare sul futuro del presidio, alla presenza dei consiglieri regionali Alessio Monaco e Francesco Prospero.

Villa Santa Maria Ã¨ una casa della comunitÃ spoke, collegata alle case hub di Casoli e Lanciano, nel segno di una scelta organizzativa centrata sull'offerta della sede e il collegamento con la rete territoriale.

Due le sostanziali novitÃ : l'attivazione di un punto prelievi aziendale, due giorni a settimana, e la presenza di specialisti interni alla Asl che vadano a coprire branche importanti per una popolazione che vede un'alta concentrazione di anziani e di patologie croniche. Pertanto, all'offerta specialistica giÃ presente, garantita da medici esterni in convenzione, si aggiungono geriatra, cardiologo e pneumologo in servizio negli ospedali e nei presidi territoriali dell'Azienda.

Otto sono le specialitÃ giÃ attive con sedute distribuite durante la settimana e il mese; nella sede si eseguono anche elettrocardiogramma, holter e spirometria ed Ã¨ disponibile un ecografo utilizzato da piÃ¹ specialitÃ .

Il direttore ha avuto parole chiare sul presente e sul destino della casa della comunitÃ di Villa Santa Maria, sulla quale sono stati investiti 910 mila euro di fondi Pnrr per una riqualificazione necessaria, al fine di offrire al territorio servizi di qualitÃ e rispondenti al bisogno espresso dalla popolazione. Â«Un investimento â€“ ha precisato Palmieri â€“ che Ã¨ giÃ una garanzia di futuro, ma poi parlano chiaro anche le azioni intraprese da questa direzione, come quest'ultima, per assicurare al territorio l'assistenza che serve: inviamo medici ospedalieri per colmare il vuoto lasciato da specialisti ambulatoriali che non hanno risposto alle ore messe a bando dal nostro servizio di assistenza primaria, andato puntualmente deserto. Un dato concreto che dimostra che l'azienda c'Ã¨, guarda con attenzione al territorio e dÃ risposteÂ».

Â«La riorganizzazione e il potenziamento dell'assistenza territoriale â€“ ha aggiunto l'assessore VerÃ¬ â€“ sono uno degli obiettivi strategici del governo regionale, in quell'ottica di sanitÃ di prossimitÃ sempre piÃ¹ vicina ai bisogni di salute del cittadino. In questa rete, strutture come quella di Villa Santa Maria sono fondamentali e gli investimenti effettuati dalla Asl sia in termini infrastrutturali che di servizi sono la dimostrazione concreta che non esiste alcun rischio di depotenziamentoÂ».