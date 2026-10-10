Pescopennataro, il 17 ottobre la consegna della Bandiera Gialla A.C.T. Italia al parco attrezzato Abete Bianco

La cerimonia si svolgerÃ in due momenti: alle 11.30 al municipio per lâ€™inaugurazione della targa e alle 12 al parco Abete Bianco per la consegna ufficiale

PESCO PENNATARO â€“ SarÃ il parco attrezzato Abete Bianco di Pescopennataro a ospitare, sabato 17 ottobre alle ore 12, la cerimonia ufficiale di consegna della Bandiera Gialla A.C.T. Italia.

La mattinata si aprirÃ alle ore 11.30 presso la sede municipale, con lâ€™inaugurazione della targa di riconoscimento. Alle ore 12, il programma proseguirÃ al parco attrezzato Abete Bianco con la consegna della bandiera, seguita da un momento conviviale.

Previsti i saluti istituzionali e gli interventi di Pompilio Sciulli, sindaco di Pescopennataro; Armandino Dâ€™Egidio, assessore regionale delegato allo Sport; Stefania Passarelli, vicepresidente del Consiglio regionale; e Daniele Saia, presidente della Provincia di Isernia e sindaco di Agnone.

Lâ€™iniziativa rappresenta unâ€™importante occasione per valorizzare Pescopennataro e il suo territorio, con un appuntamento che coinvolgerÃ istituzioni e comunitÃ locale.