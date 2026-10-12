L’Aquila, l’Esercito rinnova la devozione a San Giovanni XXIII, patrono dei militari

l’Esercito rinnova la devozione al suo Santo Patrono San Giovanni XXIII Papa.

L’Aquila, 12 ottobre 2026. Questa mattina, le donne e gli uomini dell’Esercito Italiano hanno reso omaggio alla memoria di San Giovanni XXIII Papa partecipando alla funziona religiosa celebrata nella chiesa di San Silvestro a L'Aquila e organizzata dal CME “Abruzzo Molise”.

San Giovanni XXIII Papa è considerato una figura simbolica per l’Esercito in quanto, durante la sua esperienza militare a cavallo della Grande Guerra, incarnò i valori che tutt’oggi guidano gli uomini e le donne della Forza Armata. In qualità di graduato di sanità, offrì assistenza religiosa e morale ai militari feriti e alle loro famiglie, coordinando anche l’assistenza agli orfani e ai profughi e celebrando la Santa Messa nei campi di battaglia.

Alla Santa Messa, presieduta dall’Arcivescovo Metropolita de L’Aquila, S.E. Rev.ma Mons. Antonio D’Angelo, concelebrata dai Cappellani Militari della XI Zona Pastorale Interforze Abruzzo Molise, hanno partecipato autorità militari in servizio attivo e in congedo, autorità civili e religiose e rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Al termine della cerimonia, il Colonnello Alessandro Poli, Comandante del Comando Militare Esercito Abruzzo Molise, dopo aver rivolto un saluto a tutti i presenti, ha voluto sottolineare quanto la figura di San Giovanni XXIII rappresenti ancora oggi una guida spirituale e morale per i soldati italiani.