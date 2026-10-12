Poste Italiane, il progetto Polis arriva ad Agnone: lavori all’ufficio di via Verdi per 70 giorni

Durante il periodo dei lavori operativo uno sportello presso l’ufficio di Agnone 1 (piazza Unità d’Italia), che sarà eccezionalmente disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05

Isernia, 12 ottobre 2026 – Il progetto “Polis” di Poste Italiane arriva anche ad Agnone. L’iniziativa, rivolta ai comuni con meno di 15mila abitanti, oltre a mantenere la presenza capillare dell’azienda sul territorio prevede il rinnovamento degli uffici postali e l’ampliamento della tradizionale offerta includendo la disponibilità a sportello di numerosi servizi della Pubblica Amministrazione.

Sono iniziati, infatti, i lavori di ristrutturazione e rinnovamento della sede di via Verdi, che comprendono l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale. Alla riapertura, inoltre, i cittadini potranno richiedere direttamente a sportello i “certificati INPS”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione”, i certificati anagrafici e di stato civile e il passaporto elettronico.

Poste Italiane, scusandosi per i temporanei disagi, per garantire la continuità dei servizi ha previsto per l’intero periodo dei lavori l’attivazione presso l’ufficio postale di Agnone 1 (piazza Unità d’Italia) di uno sportello dedicato interamente alla clientela di via Verdi.

Presso lo sportello dedicato, già disponibile, sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza non consegnata a domicilio per assenza del destinatario ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (ad esempio operazioni su conto Bancoposta, Libretto di Risparmio ecc.).

Inoltre, eccezionalmente per la durata dei lavori, l’ufficio postale di Agnone 1 (piazza Unità d’Italia) estenderà il calendario di apertura al pubblico e sarà disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Gli interventi presso l’ufficio postale di via Verdi ad Agnone avranno una durata stimata, indicativamente, salvo imprevisti, in circa settanta giorni.