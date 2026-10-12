Agnone, il Comune ad Atene per il progetto europeo TechSocialcare: focus su assistenza e innovazione

Il Sindaco Daniele SAIA, assieme al Consigliere regionale con delega al Coordinamento Fondi europei, PNRR, Politiche di Coesione, Angelo Michele IORIO, al Segretario Generale del Comune di Agnone, Maria Teresa MIRALDI e, al Responsabile del Progetto per lâ€™Ente comunale, Ettore FIORITO, ha partecipato ad Atene, il 6 e 7 ottobre, al terzo evento internazionale e alla study visit del progetto europeo TechSocialcare, cofinanziato dal programma Interreg Europe 2021-2027. Lâ€™incontro si Ã¨ svolto con il coinvolgimento del Ministero della Salute greco, dellâ€™Istituto dei Sistemi Industriali (ISI) e del Centro di Ricerca Athena, offrendo ai Partner europei unâ€™importante occasione di confronto sulle politiche e sulle strategie per favorire lâ€™introduzione delle tecnologie assistive nei servizi sociali e sanitari.

Uno dei temi centrali dellâ€™evento ha riguardato gli strumenti politici a disposizione dei territori e i cambiamenti che ciascun partner intende promuovere attraverso il progetto. Nel corso dei lavori, ogni partecipante ha illustrato la situazione attuale del proprio contesto, le iniziative giÃ avviate e le ulteriori azioni necessarie per rendere piÃ¹ accessibili e diffuse le tecnologie assistive nellâ€™ambito dellâ€™assistenza sociale e sanitaria. Ampio spazio Ã¨ stato dedicato anche alla presentazione di nuove buone pratiche, con lâ€™obiettivo di individuare soluzioni innovative e trasferibili, capaci di ispirare altre regioni europee e favorire lo sviluppo di servizi sempre piÃ¹ efficaci e vicini alle esigenze delle persone. Particolarmente significativo il workshop interattivo della prima giornata, che ha coinvolto i partner del progetto e gli stakeholder. Le tecnologie e le soluzioni presentate sono state analizzate in modo concreto, valutandone la possibile applicazione in altri Paesi e territori, gli eventuali adattamenti necessari e gli ostacoli che potrebbero emergere. Tra gli aspetti affrontati, le barriere normative, finanziarie, organizzative ed etiche che possono influenzare lâ€™adozione delle tecnologie assistive.

La seconda giornata Ã¨ stata invece dedicata alla visita di due realtÃ locali, per approfondire direttamente sul campo i modelli di assistenza e le pratiche adottate in Grecia. Presso lâ€™ospedale Agios Savvas, la delegazione ha avuto lâ€™opportunitÃ di conoscere piÃ¹ da vicino lâ€™organizzazione delle cure specialistiche, le forme di supporto alla comunitÃ e i programmi di assistenza domiciliare. Successivamente, la visita alla Casa di Cura di Atene ha consentito di approfondire i servizi e le modalitÃ operative dedicate allâ€™assistenza delle persone anziane. Comune di AGNONE Provincia di Isernia protocollo nr. 0014788 del 12-10-2026 La partecipazione del Comune di Agnone al terzo evento internazionale di TechSocialcare rappresenta unâ€™importante opportunitÃ di scambio di esperienze e di collaborazione con i partner europei. Il confronto con modelli organizzativi e buone pratiche di altri territori contribuisce infatti a individuare strumenti e soluzioni utili a migliorare i servizi sociali e sanitari, promuovendo unâ€™assistenza piÃ¹ accessibile, innovativa e rispondente ai bisogni della comunitÃ .

Attraverso il progetto TechSocialcare, il Comune di Agnone prosegue cosÃ¬ il proprio impegno nel percorso di cooperazione europea, con lâ€™obiettivo di valorizzare le opportunitÃ offerte dallâ€™innovazione tecnologica e favorire il miglioramento delle politiche locali in materia di assistenza e inclusione sociale.

Dalla residenza municipale, Agnone (IS) lÃ¬ 12/10/2026 Comune di AGNONE