ESU Molise, 3,3 milioni di euro per gli studenti: domande entro il 30 ottobre
Borse di studio, servizi di ristorazione e contributi per la mobilitÃ internazionale. La domanda va presentata online con SPID o CIE.
Il diritto allo studio torna al centro con il bando ESU Molise per lâ€™anno accademico 2026/2027, che mette a disposizione una dotazione finanziaria di 3,3 milioni di euro per sostenere gli studenti universitari.
Le risorse sono destinate agli studenti iscritti alle sedi dellâ€™UniversitÃ degli Studi del Molise presenti sul territorio regionale, nel rispetto dei requisiti economici e di merito previsti dal bando.
Gli interventi comprendono borse di studio, servizi di ristorazione e contributi per la mobilitÃ internazionale, con lâ€™obiettivo di favorire lâ€™accesso allâ€™universitÃ e sostenere il percorso formativo degli studenti.
La scadenza per presentare la domanda Ã¨ fissata alle ore 23.59 del 30 ottobre 2026. La procedura Ã¨ interamente online e richiede lâ€™accesso tramite SPID o Carta dâ€™identitÃ elettronica (CIE).
Per partecipare Ã¨ necessario aver richiesto entro i termini previsti la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per ottenere lâ€™ISEE 2026 valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.
Il bando completo, i requisiti e le modalitÃ di presentazione della domanda sono consultabili sul sito ufficiale dellâ€™ente: www.esu.molise.it.