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ESU Molise, 3,3 milioni di euro per gli studenti: domande entro il 30 ottobre

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ESU Molise, 3,3 milioni di euro per gli studenti: domande entro il 30 ottobre

Borse di studio, servizi di ristorazione e contributi per la mobilitÃ  internazionale. La domanda va presentata online con SPID o CIE.

Il diritto allo studio torna al centro con il bando ESU Molise per lâ€™anno accademico 2026/2027, che mette a disposizione una dotazione finanziaria di 3,3 milioni di euro per sostenere gli studenti universitari.

Le risorse sono destinate agli studenti iscritti alle sedi dellâ€™UniversitÃ  degli Studi del Molise presenti sul territorio regionale, nel rispetto dei requisiti economici e di merito previsti dal bando.

Gli interventi comprendono borse di studio, servizi di ristorazione e contributi per la mobilitÃ  internazionale, con lâ€™obiettivo di favorire lâ€™accesso allâ€™universitÃ  e sostenere il percorso formativo degli studenti.

La scadenza per presentare la domanda Ã¨ fissata alle ore 23.59 del 30 ottobre 2026. La procedura Ã¨ interamente online e richiede lâ€™accesso tramite SPID o Carta dâ€™identitÃ  elettronica (CIE).

Per partecipare Ã¨ necessario aver richiesto entro i termini previsti la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per ottenere lâ€™ISEE 2026 valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

Il bando completo, i requisiti e le modalitÃ  di presentazione della domanda sono consultabili sul sito ufficiale dellâ€™ente: www.esu.molise.it.

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