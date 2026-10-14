Agnone, il 25 ottobre torna la Camminata in Rosa: un passo insieme contro il tumore al seno

Partenza alle 9.30 nei pressi dell’autostazione, all’inizio della Panoramica. L’iniziativa, organizzata da Orazio Ferrelli, aderisce alla campagna “Muoviti per AIRC”.

AGNONE – Camminare insieme per promuovere la prevenzione, sensibilizzare sull’importanza della ricerca e testimoniare la vicinanza a chi affronta la malattia. Domenica 25 ottobre 2026 Agnone ospiterà la seconda Camminata in Rosa in Alto Molise, iniziativa aperta a tutti e gratuita, organizzata da Orazio Ferrelli.

L’evento aderisce all’iniziativa “Muoviti per AIRC”, che unisce attività fisica e sensibilizzazione a sostegno della ricerca contro il cancro.

Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 all’inizio della Panoramica, vicino all’autostazione. La camminata è aperta a tutti: un’occasione per condividere un momento di partecipazione e ricordare quanto siano importanti la prevenzione e il sostegno alla ricerca scientifica.

Alla manifestazione collaborano diverse realtà del territorio, tra cui il Circolo di Conversazione San Pio, il Gruppo comunale Aido di Agnone, il Circolo Giovanile e l’Associazione Fidas Agnone. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Agnone.

La partecipazione è gratuita. Gli organizzatori ricordano che ciascuno prenderà parte alla camminata sotto la propria responsabilità.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Orazio al numero 331 3681316 oppure Maurizio al 338 4798998.

Un appuntamento che invita la comunità dell’Alto Molise a ritrovarsi nel segno della solidarietà, con il rosa come simbolo di sensibilizzazione e impegno nella lotta contro il tumore al seno.