Lâ€™Olympia Agnonese lancia il suo primo fantacalcio: il calcio diventa occasione di incontro

Partecipazione gratuita e iscrizioni entro il 9 ottobre. Lâ€™iniziativa, ideata da Nicola Orlando e organizzata insieme a Francesco Lomastro, mette al centro il coinvolgimento della comunitÃ .

AGNONE - Una formazione da scegliere, una classifica da seguire e un motivo in piÃ¹ per ritrovarsi a parlare di calcio. Nasce con questo spirito il primo Fantacalcio Olympia Agnonese, promosso dalla societÃ granata per la stagione 2026/2027. Un torneo gratuito che affianca alla competizione un obiettivo preciso: creare occasioni di aggregazione e avvicinare nuove persone alla vita del club.

Lâ€™idea Ã¨ di Nicola Orlando, che ha curato lâ€™organizzazione insieme a Francesco Lomastro, responsabile marketing e comunicazione dellâ€™Olympia Agnonese. Dalla loro collaborazione Ã¨ nato un progetto pensato per coinvolgere tifosi, famiglie e appassionati, offrendo uno spazio di partecipazione anche al di fuori delle partite allo stadio Civitelle.

Il fantacalcio si presta a questo incontro: mette allo stesso tavolo chi segue ogni dettaglio della Serie A e chi partecipa per il piacere di sfidare gli amici. Le scelte di formazione, i pronostici e i risultati diventano argomenti di conversazione, piccoli appuntamenti che accompagnano la settimana. Ãˆ questa dimensione sociale che lâ€™iniziativa intende valorizzare, attraverso una passione capace di unire generazioni diverse.

La formula prevede una rosa da costruire con 250 crediti sulla piattaforma Leghe Fantacalcio e una classifica generale a punti, determinata dalle prestazioni dei calciatori scelti. Il regolamento comprende il modificatore della difesa e il bonus per lâ€™imbattibilitÃ del portiere, elementi che aggiungono possibilitÃ strategiche alla gestione della squadra. Sono previsti premi per i primi dieci classificati, i cui dettagli saranno comunicati dalla societÃ .

Le iscrizioni e la composizione delle rose dovranno essere completate entro il 9 ottobre. Il torneo partirÃ dalla sesta giornata di Serie A, in programma a partire dal 10 ottobre. Per aderire Ã¨ possibile utilizzare il link o il QR code diffusi sui canali social dellâ€™Olympia Agnonese, dove Ã¨ consultabile anche il regolamento completo.

Con questa iniziativa, la societÃ amplia le occasioni di contatto con il territorio. Accanto allâ€™attivitÃ della prima squadra e del settore giovanile, il fantacalcio propone un modo diverso di partecipare: semplice, gratuito e aperto anche a chi vive il calcio lontano dagli spalti.

La classifica alimenterÃ la sfida; il valore del progetto sarÃ anche nelle relazioni che riuscirÃ a costruire. PerchÃ© una squadra puÃ² diventare un punto di riferimento attraverso le partite che gioca, ma anche attraverso le occasioni che offre alla propria comunitÃ per incontrarsi.