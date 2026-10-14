Frane, firmate le convenzioni per 18 interventi sulle strade provinciali di Isernia: 2,34 milioni di euro in campo

Sono state firmate le convenzioni tra il presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, e il commissario delegato all’emergenza maltempo, Francesco Roberti, per i lavori di sistemazione dei tratti stradali danneggiati dagli eventi meteorologici dello scorso aprile.

Si tratta di 18 interventi per un valore complessivo stimato di 2 milioni e 340 mila euro. I lavori riguarderanno collegamenti fondamentali per l’accesso alle aree interne.

Tra gli interventi più complessi, con stime economiche più consistenti, figurano quelli relativi alla SP 86 tra Agnone, Secolare e in direzione viadotto Sente-Longo. Seguono i lavori sulla SP 55 tra Sant’Elena Sannita e Frosolone.

Sono inoltre previsti interventi sulla SP 88 Cortine e sulla SP 59 Fresilia; sulla SP 87 tra Sant’Onofrio, Guado Liscia e Capracotta; sulla SP 84 in direzione Pescopennataro; sulla Sangrina in direzione Sant’Angelo del Pesco; sulla SP 73 in località Fascianella e in direzione Villacanale; e ancora sulla SP 86 direzione galleria La Civita.

Con queste convenzioni, la Provincia di Isernia porta avanti l’attività di coordinamento con la struttura commissariale per affrontare le criticità causate dall’ondata di maltempo della scorsa primavera. Già nelle settimane immediatamente successive alle frane, l’Ente di via Berta si era attivato per la ricognizione dei danni e la richiesta di finanziamenti. Grazie agli atti firmati, sarà possibile procedere con i provvedimenti che porteranno all’affidamento e alla realizzazione dei lavori.

“La firma delle convenzioni permette di dare avvio all’attuazione di una prima grande risposta all’emergenza frane che ha colpito le arterie provinciali. Daremo massimo impulso all’attività degli uffici affinché i lavori vengano realizzati nel minor tempo possibile. Lo dobbiamo ai cittadini che scelgono ogni giorno di investire nei nostri territori. Ci eravamo già impegnati per arrivare in tempi celeri al ripristino della viabilità nei giorni dell’emergenza, adesso lavoreremo con la stessa energia per completare gli interventi definitivi. Certo è che, quando si parla di emergenze, si spera che i lavori vengano svolti subito. Ma da aprile a oggi sono passati mesi. Troppi mesi in attesa di ricevere risposte. Una situazione che ha messo ancora una volta a nudo i limiti della burocrazia italiana, che spesso è causa di rallentamento per opere fondamentali. In questo momento, però, bisogna guardare al presente e fare tutto il possibile con le risorse che ci sono state messe a disposizione”. Queste le parole del presidente Daniele Saia.