Il cordoglio del presidente della Provincia Francesco Menna per la morte del giovane operaio a Scerni

Esprimo, a nome mio personale e dellâ€™intera Provincia di Chieti, il piÃ¹ profondo cordoglio per la tragica morte del giovane operaio avvenuta questa mattina presso la cantina sociale San Panfilo di Scerni.

Una notizia drammatica che ci lascia sgomenti e che colpisce profondamente lâ€™intera comunitÃ . Alla famiglia della vittima, ai suoi cari e a tutti i colleghi di lavoro rivolgo le mie piÃ¹ sentite condoglianze e la vicinanza delle istituzioni in questo momento di dolore cosÃ¬ grande.

Questa ennesima tragedia sul lavoro richiama tutti, istituzioni, imprese e parti sociali, alla responsabilitÃ di rafforzare ogni azione necessaria a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. La tutela della vita e della dignitÃ dei lavoratori deve essere una prioritÃ assoluta e irrinunciabile. Non possiamo rassegnarci a perdere vite umane mentre si lavora.

Chieti, 15/10/2026

Il presidente della Provincia di Chieti

Francesco Menna