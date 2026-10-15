Agnone, il dibattito sulla lapide dedicata a Papa Francesco nel Monumento ai Caduti

AGNONE, LA PACE NON PUÃ’ DIVENTARE UN PRETESTO PER FARE POLITICA STRUMENTALIZZANDO I CADUTI DI GUERRA

Il rispetto per Papa Francesco non giustifica l'uso strumentale delle sue parole, nÃ© l'alterazione di un monumento che custodisce la memoria e il sacrificio dei nostri caduti.

Non condivido la proposta di collocare nel complesso monumentale ai Caduti di Agnone una lapide con le parole pronunciate da Papa Francesco a Redipuglia nel 2014: Â«La guerra Ã¨ una folliaÂ». Non perchÃ© quelle parole siano sbagliate, al contrario, esprimono un principio morale universalmente condivisibile, ma perchÃ© il significato di un messaggio dipende anche dal contesto storico e politico nel quale viene riproposto e dall'uso che se ne fa.



Oggi in Italia la parola pace Ã¨ diventata troppo spesso uno strumento di lotta politica. Viene invocata nelle piazze, nei comizi, nelle manifestazioni, ma non sempre con la stessa indignazione verso chi aggredisce e chi viene aggredito.

Si parla di pace in Ucraina, ma si dimenticano le donne e i bambini ucraini massacrati dai bombardamenti russi e si pretende che un popolo rinunci a difendere la propria libertÃ .

Si invoca la pace in Palestina, denunciando giustamente le sofferenze dei civili, ma non si giudicano con lo stesso metro le barbarie di Hamas e le rappresaglie di Israele, dimenticando troppo spesso che la vita di un innocente ha lo stesso valore, qualunque sia la sua nazionalitÃ .

La pace non puÃ² essere una bandiera da sventolare a seconda della convenienza politica.

Non basta proclamarsi pacifisti per essere dalla parte dell'umanitÃ . Occorre avere il coraggio di distinguere tra vittime e carnefici, tra chi esercita la violenza e chi cerca di sottrarsene.

E soprattutto non si puÃ² trasformare un messaggio religioso universale in un simbolo che, nell'attuale clima politico, rischia di prestarsi a interpretazioni strumentali.

C'Ã¨ poi una seconda questione, altrettanto importante: il rispetto del valore storico, artistico e architettonico del Monumento ai Caduti.



Quel monumento non Ã¨ uno spazio disponibile per aggiunte dettate dalle sensibilitÃ del momento. Ãˆ un'opera concepita con una propria identitÃ , una propria armonia compositiva e un preciso significato commemorativo.

Inserirvi una nuova lapide, per quanto nobile sia il testo, significa intervenire su un insieme artistico che merita di essere conservato nella sua integritÃ .

La tutela di un monumento non puÃ² dipendere dalla bontÃ delle intenzioni di chi propone di modificarlo.

Non contesto il diritto di ricordare le parole di Papa Francesco. Contesto la scelta di inserirle in un contesto monumentale che ha giÃ una propria storia e una propria funzione.

Se si vuole dedicare ad Agnone uno spazio alla pace, lo si faccia altrove, con un'opera autonoma, senza alterare quella esistente.

Condivido dunque le ragioni di chi si oppone alla collocazione della lapide all'interno del complesso monumentale, soprattutto sotto il profilo della tutela artistica.

E aggiungo una considerazione finale.

I nostri caduti non hanno bisogno che qualcuno aggiunga oggi una lezione di pacifismo al loro sacrificio. La loro memoria parla giÃ da sola. Ci ricorda il prezzo della guerra, ma anche il valore della libertÃ , della dignitÃ e, quando necessario, del coraggio di difenderle.

Non confondiamo la pace con la resa, la memoria con la propaganda, la devozione con l'opportunitÃ politica.



