Venafro-Paganese, biglietti vietati ai residenti in Campania: le misure di sicurezza per la gara di domenica

In vista dell'incontro di calcio del Campionato di Serie D tra U.S. Venafro e Paganese Calcio, in programma domenica 18 ottobre 2026 alle ore 15.00 presso lo stadio comunale "Marchese A. del Prete" di Venafro, il Prefetto di Isernia, dott. Giuseppe Montella, ha adottato specifiche misure organizzative volte a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. La decisione Ã¨ stata assunta a seguito delle valutazioni formulate dalla Questura di Isernia e condivise dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) e dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Alla luce di tali valutazioni, il Prefetto ha disposto: â€¢ il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania; â€¢ il divieto di acquisto dei biglietti attraverso piattaforme informatiche; â€¢ la vendita esclusivamente presso i punti autorizzati, previa esibizione di un valido documento di identitÃ ; â€¢ la proroga della vendita dei tagliandi fino alle ore 12.00 di domenica 18 ottobre 2026, al fine di agevolare le verifiche sulla residenza degli acquirenti. Le misure adottate hanno carattere preventivo e sono finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento dell'evento sportivo, tutelando la sicurezza dei tifosi, degli operatori e della cittadinanza. Isernia, 15 ottobre 2026