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Trasporto pubblico, nuove fermate per il polo logistico Amazon sulla linea Montenero di Bisaccia-San Salvo

AttualitÃ 
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MONTENERO DI BISACCIA, 15 OTTOBRE 2026 â€“ Il sindaco Simona Contucci e lâ€™assessore comunale con delega ai Trasporti, Loredana Dragani, informano lâ€™utenza che la societÃ  ATM S.p.A. ha accolto la richiesta avanzata dallâ€™Amministrazione comunale di prolungare il percorso della linea di trasporto pubblico che collega Montenero di Bisaccia alla zona industriale di San Salvo, attivando nuove fermate presso il polo logistico Amazon.

 

Si riportano di seguito gli orari, validi dal lunedÃ¬ al sabato, dei collegamenti da e verso il polo logistico. 

 

DA MONTENERO DI BISACCIA AD AMAZON

Partenza da Montenero  -  Arrivo presso Amazon

05:10                                      05:30

13:10                                      13:30

21:10                                      21:30

 

DA AMAZON A MONTENERO DI BISACCIA

Partenza da Amazon    -     Arrivo a Montenero

06:18                                      06:40

14:18                                      14:40

22:18                                      22:40

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