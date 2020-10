Calcio serie Pineto-Vastogirardi 2-1. I ragazzi di mister Prosperi nonostante la sconfitta protagonisti di una buona prova

PINETO - VASTOGIRARDI Dirige l'incontro il sig.Giuseppe Romaniello della sez. di Nola.

Trasferta amara per il Vastogirardi, che viene punito oltremisura da un cinico Pineto. La squadra di Amaolo, sul terreno amico, del

Mariani- Pavone, detta le condizioni di gioco al Vastogirardi e al 4' di gioco trova il momentaneo vantaggio con Olcese, la gara risulta in equilibrio e su tale situazione il Vastogirardi al 15' rimette in parità la gara con Guida. Le disattenzioni puniscono e su una di queste e lesto ad approfittarne Verdesi, che al 35' realizza la rete che sarà determinante per il risultato finale, 2-1

Confermato il pronostico che vedeva vincenti i bianco azzurri, ma la misura del risultato non rispecchia la dimensione reale della gara. Nel calcio il più delle volte a determinare il risultato sono gli episodi, oggi il Vastogirardi è stato vittima di episodi sfavorevoli che l'hanno vista soccombere al cospetto di un buon Pineto.