SERIE D - Il Vastogirardi cade a L'Aquila: la decide Berardinelli, provvidenziale Cerroni in diverse situazioni Avatar

La prima occasione pericolosa è per gli alto molisani al 14' con Iacullo che sbaglia un rigore in movimento a tu per tu con Michielin su assist di Ceccuzzi. Due minuti dopo sono gli abruzzesi a rendersi pericolosi con Persiani che va vicino ad approfittare di un errore in disimpegno di Cerroni. Al 18' Cerroni è provvidenziale su conclusione dal limite di Banegas, che, due minuti dopo, realizzerebbe anche, ma vede la sua rete annullata. Al 26' gli aquilani, però, passano grazie a Belardinelli abile ad approfittare di una defaillance di Panaro. Due minuti dopo gli abruzzesi potrebbero raddoppiare con Del Moro, ma Cerroni è decisivo. Al 31' Banegas va anche lui vicino al 2-0 con il pallone che sfiora il bersaglio grosso. Al 36' il Vastogirardi reclamano con l'arbitro per la mancata assegnazione di un rigore dopo un fallo in area su Caon.

Nella ripresa, gli aquilani provano a congelare la situazione con il Vastogirardi che cercano di venire fuori. Al 63' Cerroni è determinante su Persiani e sventa il possibile 2-0 con l'attaccante aquilano pronto a colpire dopo che Visani aveva mancato il pallone. Sei minuti dopo è sempre Cerroni prodigioso, negando a Persiani, sulla linea, quello che sembrava un gol ormai fatto. All'81', però, il Vastogirardi va vicino al pari con Fontana, pronto ad intervenire, ma a non trovare il bersaglio grosso, su cross di Caterino. Nel recupero, poi, al 93' L'Aquila ha la possibilità di chiudere i conti sul 2-0 con l'ex Campobasso Jonatan Alessandro, che mette a lato. Termina al Gran Sasso d'Italia con la sconfitta di un buon Vastogirardi, mettendo fine a diversi risultati utili consecutivi.