I Pulcini dell'Olympia Agnonese pronti per il Torneo Internazionale "Spiagge D'Abruzzo"

Una bella coreografia in piazza monumento di Agnone ha dato il via alla partenza dei giovani talenti dell'Olympia Agnonese, categoria Pulcini, per il 26° Torneo Internazionale "Spiagge D'Abruzzo" a Roseto d'Abruzzo.

Il gruppo è composto da 15 ragazzi di cui tre sono ragazze, sotto la guida del mister Patriarca e dei dirigenti Orlando Marco, Padula Angelo e la signora Maria Teresa Iarusso, che avrà cura delle tre atlete. Numerosi genitori si sono uniti al viaggio, approfittando dell'occasione per trascorrere un piacevole ponte del 25 aprile seguendo da vicino le avventure calcistiche dei propri figli.

Il gruppo sarà ulteriormente rinforzato dalla presenza del responsabile del settore giovanile, il prof. Fernando Sica, che raggiungerà la squadra venerdì per incitarli e per ringraziare gli organizzatori del torneo, in particolare il presidente Geraci, per l'ospitalità riservata all'Olympia Agnonese.

È un'opportunità emozionante per questi giovani atleti, che avranno l'occasione di mettersi alla prova in un ambiente competitivo e di fare esperienza, portando con sé il nome e l'onore della gloriosa Olympia.