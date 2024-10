Olympia: Nuove strategie per il Settore Giovanile

Ieri 2 ottobre alle ore 19:00, si è svolta un'importante riunione presso la segreteria della società Olympia, convocata dal responsabile del settore giovanile e scuola calcio, Prof. Fernando Sica. Alla presenza di tutto lo staff tecnico e dei dirigenti accompagnatori, sono stati discussi progetti e strategie per il futuro delle giovanili.

Tra i partecipanti, il mister dell'Oglio, mister Delli Quadri, mister Patriarca, mister Spognardi e Angelo Brunetti, insieme ai dirigenti Mauro Marinelli, Luigi Di Niro, Marco Orlando e Giovanni Di Claudio.

Durante l'incontro, Sica ha ufficialmente nominato mister dell'Oglio come responsabile dell'area tecnica del settore giovanile e mister Delli Quadri come responsabile dell'area tecnica per l'attività di base. L’obiettivo della riunione è stato quello di programmare mensilmente e annualmente tutte le attività tecniche e organizzative, promuovendo un continuo scambio di idee sotto la guida di mister dell'Oglio, che si occuperà anche della categoria Allievi.

Un tema centrale dell'incontro è stata la preparazione per la Coppa Molise, che inizierà domenica nelle categorie Allievi e Giovanissimi, e l’Open Day previsto per lunedì 7. Inoltre, il mercoledì alle 16:00, ci sarà un incontro con i tecnici del Sassuolo, che anche quest'anno ripeteranno l'esperienza formativa.

Mister dell'Oglio ha ringraziato la società e il responsabile Sica per la fiducia accordata e ha espresso la sua disponibilità a lavorare a stretto contatto con i mister, creando un ambiente di lavoro armonioso e sereno per i ragazzi. Ha enfatizzato l'importanza di praticare tecniche fondamentali come il coordinamento corporeo, il possesso palla e la padronanza del pallone.

Tutti i tecnici presenti hanno accolto con entusiasmo le direttive e si sono impegnati a lavorare in sinergia, con aggiornamenti continui sia sul campo che attraverso i siti della FIGC. I dirigenti, da parte loro, hanno ringraziato i mister per la loro disponibilità e hanno concordato di rivedersi a fine mese per una verifica del lavoro svolto e per affrontare eventuali difficoltà.

Un futuro promettente si profila per il settore giovanile dell'Olympia, grazie all’impegno e alla professionalità di tutti i coinvolti.