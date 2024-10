Buon Compleanno al Prof. Fernando Sica: 71 anni di passione e dedizione!

Il prof Fernando Sica oggi compie 71 anni. Tanti auguri di buon compleanno ! ll prof Sica in questo giorno celebra non solo un anno in più, ma anche un percorso ricco di passione e dedizione. Sei stato un insegnante che ha lasciato un segno profondo nei cuori dei tuoi studenti, il primo nell'istituto omnicomprensivo di Agnone a promuovere l’elezione del Sindaco dei Ragazzi. L'inclusione scolastica di tutti gli studenti e la loro attiva partecipazione sono stati temi a cui hai dedicato molta attenzione. Inoltre, come dirigente sportivo, hai saputo valorizzare il calcio giovanile all’Olympia Agnonese dove afferiscono ragazzi di Agnone e da tutto il Molise e fuori regione .

Il tuo impegno nel sociale e il tuo amore per la famiglia sono un esempio per tutti noi. Grazie per tutto ciò che fai per promuovere l’integrazione e l’inclusione attraverso lo sport. Che questo giorno sia pieno di gioia e affetto per te, per tua moglie la dottoressa Mercede Anniballe e i tuoi figli.

Cari auguri dalla redazione di Altomolise.net