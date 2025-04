Miranda, escursionisti in moto bloccati nei boschi: salvati dai Vigili del Fuoco

Miranda (IS), 13 aprile – Due giovani, impegnati in un'escursione con le loro moto da cross nei boschi del comprensorio di Miranda, sono rimasti bloccati sulla sommità di un colle in località Santa Lucia. A causa della pericolosità del terreno e dell'impossibilità di proseguire in sicurezza, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Isernia.





Grazie alla geolocalizzazione tramite i loro telefoni cellulari, i soccorritori sono riusciti a individuarli con precisione e a raggiungerli. Le operazioni di recupero, rese complesse dall'impervietà del territorio, hanno richiesto anche l'impiego di tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali). I due ragazzi, fortunatamente illesi, sono stati portati a valle insieme alle loro motociclette.