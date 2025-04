TdR Juniores 2025 – Molise strappa un punto prezioso contro la Puglia: 0-0 il finale a Siracusa

61° Tdr 2025 Sicilia: Primo pareggio del Molise Juniores contro la Puglia Con il risultato di 0-0 sulla Puglia il Molise pareggia una gara complessa vissuta fino all’ultimo minuto. JUNIORES Pareggio del Molise contro la Puglia. 0-0 il risultato finale Prossimo e importante appuntamento il 14.04.2025 contro la Puglia.

MOLISE: 0 Fiacco, Aricò, Ballarino (Iafulli 20’st), Caruso, Colato (Esposito 30’st), De Risio, Doglas, Fratamico, Merolla, Mohammed, Nardelli A disp: Tramontano, Esposito F., Iafulli, Nigro, Ricciardi, Sacchetti, Saetta, Tullo, All. Errico Caruso PUGLIA: 0 Rizopolis, Ciurlo, Latrofa, Sergio, Tinelli, Illiano, Carrozzo, Vantaggiato, Spataro (Filoni 19’st), Romano, Di Cuonzo. A disp: Rocchitelli, Lavoratti, Camara, La Notte, Cerfeda, Filoni, Torrisi, Di Benedetto Caliò All. Vincenzo Tavarilli Arbitro: Arculeo (Catania) I Assistente: Coletta (Catania II Assistente: Ranno (Catania) Marcatori: Ammoniti: Caruso (M), Mohammed (M - doppio giallo)

Note: 100 presenze sugli spalti Primissimi minuti di equilibrio e studio al Comunale “De Simone” di Siracusa, con il Molise Under 19 di Mister Caruso che deve dare il tutto e per tutto contro la selezione Under 19 della Puglia. Ottimo l’equilibrio in campo della rosa di Caruso, determinata a conquistare i sei punti che metterebbero al sicuro il passaggio ai Quarti di Finale. Ci prova il Molise al 6’: riceve da un ottimo assist dalla bandierina Mohameed, ma il tiro di quest’ultimo non spaventa portier Rizopoulus che allontana il pericolo.

Ci prova la Puglia al 10’ su un tiro di punizione quasi dal limite: a battere è il pugliese Vantaggiato, ma sul palo sinistro c’é Fiacco che con scaltrezza mette al riparo una sfera bollente. Ancora Puglia su calcio di punizione di Tinelli al 13’ quasi dal centrocampo, ma il lancio è troppo lungo con la sfera che non vede la porta. Ancora occasione per la Puglia con un tiro di punizione al 28’: a calciare é Spataro, ma la sciabolata dirotta la sfera oltre la traversa. Si fa vedere al 32’ la selezione pugliese di Tavarilli in area con Carrozzo, ma il suo destro non centra lo specchio della porta. Risponde il Molise con Nardelli che va in attacco al 34’, ma il suo lancio e troppo facile per l’estremo difensore avversario che non si fa superare. Ci prova la Puglia diverse volte, a farsi insistente in area, ma l’ottima difesa coordinata dal bravo De Risio del Calcio Montenero non ne ha per nessuno. Sul calare del cronometro le poche azioni significative chiudono la prima frazione di gioco in perfetta parità 0-0 il parziale.

Riparte bene il Molise con la grinta giusta, determinato a sbloccare la partita. Si fa vedere la Puglia con Spataro che dal limite prova il tiro, il tutto sotto l’occhio attento del bravo portier Fiacco del Venafro, che chiude in tranquillità salvando il risultato. Ottima la difesa del Molise che arresta sul nascere le perfomances della Puglia, che vuole entrare a tutti i costi nell’area avversaria, ma il tutto è gestito ottimamente dal reparto molisano. Ci prova a farsi avanti per il Molise Mohammed al 16’, ma il suo lancio viene deviato brillantemente dal capitano pugliese Tinelli, che arresta un’azione pericolosa.

Nonostante l’inferiorità a seguito dell’espulsione per doppia ammonizione di Mohammed al 31’m il Molise di Caruso non si dà per vinto e continua la sua corsa anche con i neoentrati Esposito e Iafulli, che cercano di rendersi insidiosi in area di rigore. È lo stesso Esposito al 36’ che, libero sulla destra si fa avanti e sferza un tiro, che incontra i pugni di Riziopoulos che blocca respingedo un pallone insidioso dell’attaccante del Castel di Sagro Cep 1953. L’occasione per Molise arriva al 38’: a battere il calcio di punizione quasi dal limite è Merolla ma il suo potente tiro è troppo centrale per Riziopoulos, che conclude evitando danni.

Ancora un’altra occasione per il Molise al 43’: a battere è Esposito; la spunta Ricciardi, ma il suo colpo di testa poco convincente non riesce a condurre la palla Le prodezze sul finale della difesa molisana sulla Puglia chiudono la seconda gara del TdR tra Molise e Puglia con il risultato di 0-0. A quota quattro punti in classifica il 14 aprile 2025 il Molise dovrà dare il massimo per la terza e ultima sfida del girone eliminatorio “C” contro la Liguria al Comunale di Cassibile.