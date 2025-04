Tradizione e magia a Fossalto: il borgo rivive l’incanto della 'Pagliara Maje Maje'"

Fossalto si prepara a vivere una delle sue tradizioni più antiche e affascinanti: la “Pagliara Maje Maje”. Organizzata dalla Pro Loco “Eugenio Cirese”, con il patrocinio del Comune di Fossalto, della Regione Molise e la collaborazione della Rete Italiana di Cultura Popolare, la manifestazione richiama ogni anno turisti e curiosi da tutta la regione.

La giornata si aprirà alle ore 10:00 con la benedizione della Pagliara, simbolo della rinascita primaverile, e l’inizio della sfilata: un grande cono intrecciato di rami, erbe e fiori – sormontato da una croce floreale – che nasconde al suo interno un uomo. Accompagnata dal suono di una o più zampogne e dal canto tradizionale del “Maggio”, la Pagliara percorrerà le vie del borgo, mentre gli abitanti, affacciati alle finestre o alle porte, verseranno acqua sul pagliaio, gridando “Grascia, maie!” (Abbondanza, maggio!), invocando fertilità e abbondanza per i raccolti futuri. Il rito è un antico atto propiziatorio che si ripete ogni anno e che si arricchisce di significato con ogni getto d’acqua, mentre la figura del cantore annuncia l’avvento di maggio e l’inizio della stagione più rigogliosa.

Alle 12:00 il momento più solenne: lo scambio della Croce floreale tra il Sindaco e il Parroco.

Alle 14:00 spazio alla convivialità con il pranzo itinerante per le vie del paese, dove si potranno assaporare piatti tipici della tradizione molisana, condividendo cibo, racconti e allegria.

E non finisce qui: alle 18:00, in Piazza Roma, la festa cambia ritmo con Dexter DJ e Doddo Voice, per chiudere la giornata tra energia e divertimento.

La “Pagliara Maje Maje” è molto più di una semplice festa: è un tuffo nella memoria collettiva di una comunità che, ogni anno, si ritrova per celebrare la natura, la vita e l’arrivo della buona stagione. Un appuntamento imperdibile per chi vuole vivere la magia autentica del Molise.