Calcio & Integrazione: Agnone capitale dei "Refugee Teams" in campo per l'accoglienza

Agnone (IS) – Il Campo Sportivo "Civitelle" di Agnone sarà il cuore di un'importante iniziativa dedicata all'integrazione e all'accoglienza: il triangolare amichevole e manifestazione finale "FIGC 'RETE 2025 REFUGEE TEAMS'". L'evento si terrà venerdì 6 giugno 2025, con inizio alle ore 16:30, e vedrà scendere in campo squadre rappresentative di progetti SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) di diverse realtà del Molise.

L'iniziativa, promossa nell'ambito del progetto "Refugee Teams" della FIGC, mira a valorizzare il potere inclusivo dello sport, in particolare del calcio, come strumento di socializzazione e integrazione per individui in condizione di vulnerabilità.

Al triangolare parteciperanno tre squadre, ognuna espressione di un progetto SAI sul territorio:

Cerro al Volturno , con il Progetto SAI Associazione Alderaan.

, con il Progetto SAI Associazione Alderaan. Campobasso-Casacalenda , con il Progetto SAI Cooperativa Koiné Comuni di Campobasso e Casacalenda.

, con il Progetto SAI Cooperativa Koiné Comuni di Campobasso e Casacalenda. Agnone, rappresentata dalla Comunità Alloggio Alto Molise-Sirio, Società Cooperativa Sociale di Campobasso.

La giornata sarà un'occasione per sottolineare l'importanza dell'integrazione e della reciproca conoscenza, come ben espresso dalla citazione di Gregory Bateson presente sulla locandina: "La saggezza è saper stare con la differenza senza voler eliminare la differenza".

L'evento si fa portavoce anche di un messaggio universale di libertà e diversità: "Quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi", una frase attribuita a Charles Evans Hughes.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Agnone e dalla Polisportiva Olympia Agnonese, con la collaborazione della Comunità Alloggio per Minori "Alto Molise" e la FIGC Settore Giovanile e Scolastico, evidenzia un impegno concreto del territorio molisano nell'accoglienza e nell'integrazione attraverso lo sport.

L'appuntamento è al Campo Sportivo "Civitelle" per una giornata all'insegna dello sport, dell'amicizia e dei valori di integrazione.