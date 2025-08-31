Forza Olympia! Seconda vittoria consecutiva in Coppa Molise: battuto il Pietramontecorvino 2-1

L’Olympia Agnonese di mister Farrocco continua a convincere e a vincere. Dopo il netto successo per 4-1 della scorsa domenica contro il Roccavivara, i granata hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva in Coppa Molise superando, davanti al pubblico del “Civitelle”, il Pietramontecorvino per 2-1.

La gara è stata combattuta e ricca di emozioni. A portare in vantaggio i padroni di casa ci ha pensato, nei primi minuti di gioco, il capitano Angelo Brunetti, sempre più leader della squadra. Gli ospiti pugliesi, ben organizzati e determinati, hanno trovato il gol del pari sul finire della prima frazione.

Nella ripresa l’Olympia ha provato a spingere con continuità, mostrando buone trame ma anche qualche pausa di troppo. La caparbietà dei granata è stata però premiata nei minuti finali, quando l’attaccante portoghese Cardoso ha firmato il gol del definitivo 2-1, facendo esplodere di gioia i tifosi presenti sugli spalti.

Un successo che conferma la crescita del gruppo, nonostante la preparazione sia iniziata appena dieci giorni fa. Mister Farrocco sta già imprimendo la sua impronta alla squadra e l’entusiasmo in città è palpabile: il sostegno del pubblico è sempre più numeroso e caloroso, un segnale positivo in vista della nuova stagione.

Ora l’attenzione si sposta sul campionato di Eccellenza, al via sabato prossimo: l’Olympia Agnonese sarà impegnata sul campo della Nuova Cliternia contro lo Sporting. Un grande in bocca al lupo a tutta la società, allo staff tecnico e ai giocatori per un campionato ricco di soddisfazioni!

Distinta di gara Olympia Agnonese – Pietramontecorvino (31/08/2025):

1 Gentile; 2 Brunetti L. (vicecap.); 3 Del Bianco; 4 Brunetti A. (cap.); 5 Maraucci; 6 Ibra; 7 Scala; 8 Mancini; 9 Di Ciocco; 10 Cardoso; 11 Abitino.

A disposizione: 12 Gaudino, 13 Misischia, 14 Rimonto, 15 Tobia, 16 Colato, 17 Iafulli, 18 Kone, 19 Grozadnosky.