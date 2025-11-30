Sanremo 2026, tra i 30 Big anche il molisano Nayt

Tra i 30 Big annunciati oggi da Carlo Conti al Tg1 per il 76º Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026, c’è anche il rapper molisano Nayt. L’artista, all’anagrafe William Mezzanotte, originario di Isernia, salirà sul palco dell’Ariston tra i Big del Festival.

Classe 1994, Nayt ha iniziato la carriera giovanissimo e nel corso degli anni ha pubblicato diversi album, tra cui la trilogia “Raptus” e Lettera Q, il suo progetto più recente del 2024. Il legame con il Molise rimane forte. Lo scorso anno il rapper è stato ospite del Campobasso Summer Festival, mentre lo scorso 24 luglio si è esibito all’Arena del Mare di Termoli.

La partecipazione al Festival segna un traguardo nella carriera di Nayt e, per il Molise, un’occasione di attenzione verso un artista originario della regione.