Bainotto trascina lâ€™Olympia: 3-1 al Sesto Campano e scia positiva continua

Dopo la parentesi negativa della finale di Coppa Italia persa contro il Venafro, lâ€™Olympia Agnonese di mister Farrocco ritrova subito sorriso e continuitÃ in campionato. Nella quinta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, allo stadio Civitelle di Agnone, i granata superano per 3-1 un coriaceo Sesto Campano, confermando il buon momento in campionato.

La gara non Ã¨ stata semplice. Il Sesto Campano si Ã¨ presentato in campo con grande determinazione, aggressivitÃ e voglia di fare risultato, rendendo il match spigoloso e molto combattuto. Gli ospiti hanno messo in difficoltÃ lâ€™Olympia soprattutto nel primo tempo, chiuso infatti sul punteggio di 1-1.

Nei primi 45 minuti i ragazzi di Farrocco sono apparsi contratti e poco precisi, probabilmente ancora scossi dalla delusione per la sconfitta in Coppa. A sbloccare il risultato per lâ€™Olympia Ã¨ stato Thomas Bainotto, bravo a farsi trovare pronto in area, ma il Sesto Campano ha reagito con carattere riuscendo a ristabilire lâ€™equilibrio prima dellâ€™intervallo.

La svolta Ã¨ arrivata nella ripresa. Dopo la strigliata del mister negli spogliatoi e spinti dallâ€™incitamento costante del pubblico di casa, sempre presente e caloroso, i granata sono rientrati in campo con un altro piglio. PiÃ¹ determinazione, maggiore aggressivitÃ e migliore organizzazione di gioco hanno permesso allâ€™Olympia di prendere in mano la partita.

A firmare il sorpasso Ã¨ stato Ibra, mentre a chiudere definitivamente i conti ci ha pensato ancora una volta il bomber Bainotto, autore di un autentico eurogol di testa in area di rigore, che ha fatto esplodere le Civitelle.

Con questa vittoria lâ€™Olympia Agnonese consolida il terzo posto in classifica, anche se Venafro e Matese, entrambe vittoriose, restano davanti. Archiviata la pratica Sesto Campano, lo sguardo di mister Farrocco Ã¨ giÃ rivolto al prossimo impegno di campionato, che vedrÃ i granata affrontare il pericoloso Castel di Sangro in una sfida tutta da vivere.