Iadisernia Davide protagonista a Formia: brillano le sue prestazioni al raduno della Nazionale LND Under 19

Giungono notizie positive da Formia, dove il nostro giovane calciatore Iadisernia Davide ha preso parte, nelle giornate del 17 e 18 febbraio, al ritiro della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 19.

Sotto lo sguardo attento di mister Giuliano Mazza, tecnico della Lega Nazionale Dilettanti Under 19, il talento dellâ€™Olympia si Ã¨ messo in evidenza mostrando qualitÃ tecniche di assoluto rilievo e una personalitÃ giÃ matura per la categoria.

Davide ha offerto due ottime prestazioni nel corso del raduno, attirando lâ€™attenzione dello staff tecnico e ricevendo complimenti per lâ€™intensitÃ , la visione di gioco e la capacitÃ di incidere nei momenti chiave. Una prova che conferma la bontÃ del percorso di crescita intrapreso dal giovane calciatore.

Grande soddisfazione in casa Olympia, dove tutta la societÃ si augura che questa esperienza in azzurro possa proseguire a lungo, rappresentando un ulteriore passo in avanti nella carriera del promettente atleta.

Da domani, Iadisernia tornerÃ a lavorare in Eccellenza agli ordini di mister Farrocco, pronto a mettere al servizio della squadra lâ€™entusiasmo e lâ€™esperienza maturata in questi giorni di ritiro nazionale.