Olympia Agnonese, giovani e valori: incontro formativo su alimentazione, bullismo e body shaming

Nel pomeriggio odierno, presso la segreteria della Polisportiva Olympia Agnonese, si è svolto un importante incontro formativo dedicato ai ragazzi del settore giovanile, nell’ambito del progetto promosso dalla FIGC per favorire momenti di crescita e formazione all’interno delle società sportive.

L’iniziativa è stata promossa dal professor Sica, vicepresidente e storico responsabile del Settore Giovanile dell’Olympia Agnonese, e ha affrontato due tematiche di grande attualità e rilevanza per i giovani: la corretta alimentazione e gli stili di vita, con un approfondimento sui fenomeni del bullismo e del body shaming.

Ospite e relatrice dell’incontro è stata la dottoressa Greta Pannunzio, biologa nutrizionista, agnonese doc, lavora a Firenze ma profondamente legata alla sua terra d’origine. La dottoressa Pannunzio è infatti attiva anche nel sociale attraverso l’Associazione Giovani Riuniti, portando avanti iniziative rivolte ai giovani e alla comunità.

L’incontro è stato rivolto ai ragazzi della categoria Esordienti, allenati da Mister Suriano, che hanno partecipato con grande attenzione e interesse, ponendo numerose domande alla relatrice e dimostrando curiosità e sensibilità verso i temi trattati.

Nella seconda parte dell’appuntamento è intervenuto dottor Gianluca Paglione, uno dei due medici sociali dell’Olympia Agnonese insieme al padre dottor Rocco Paglione, che ha approfondito le problematiche del bullismo e del body shaming. Nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di essere “squadra sempre”, uniti e solidali contro ogni forma di prevaricazione.

Un sincero ringraziamento è stato rivolto anche a Mister Suriano per la sua fattiva partecipazione e il costante impegno educativo con i ragazzi.

Menzione speciale, infine, per il capitano Angelo Brunetti, vero idolo dei giovani atleti, accolto con un caloroso applauso dai ragazzi presenti.

Ancora una volta l’Olympia Agnonese dimostra di essere molto più di una società sportiva: un luogo di crescita, educazione e condivisione di valori, perché l’Olympia è anche questo, ma soprattutto è di tutti.