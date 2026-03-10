Museo delle Bilance, nasce ad Agnone il MUBILÀ: al via i lavori.

AGNONE – Sono ufficialmente iniziati ieri i lavori per la realizzazione del MUBILÀ – Museo delle Bilance, un progetto museale a carattere storico-scientifico destinato a diventare un punto di riferimento unico nel Centro-Sud Italia. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare una tradizione artigianale antica e prestigiosa, profondamente radicata nella storia locale.

Il museo affonda le proprie radici nella lunga esperienza della famiglia D’Aloise, i cui antenati furono maestri bilanciai sin dagli inizi del Settecento. Un sapere tramandato nel tempo che oggi si traduce in un progetto culturale ambizioso: raccontare l’evoluzione degli strumenti di pesatura, la loro importanza scientifica e il ruolo che hanno avuto nella vita quotidiana e nelle attività commerciali di diverse epoche.

Il nuovo polo museale sorgerà in una location prestigiosa e centralissima, nel cuore della città, in piazza Unità d’Italia, all’interno dello storico Palazzo Cicchese. La realizzazione dell’iniziativa è stata resa possibile anche grazie alla sensibilità e alla disponibilità degli eredi Cicchese, che hanno accolto con entusiasmo il progetto mettendo a disposizione gli spazi del palazzo.

Alla realizzazione del museo collaborerà un qualificato gruppo di professionisti. Tra questi l’architetto Fausto Cimmino, l’impresa culturale e creativa justMO’, l’impresa edile Marcovecchio Giuseppe, oltre a diversi artigiani del territorio che contribuiranno con le proprie competenze alla nascita del nuovo spazio espositivo.

Il MUBILÀ rappresenta molto più di un semplice museo: è una scommessa sul futuro culturale e turistico del territorio. In un’area spesso segnata da difficoltà economiche e da una progressiva marginalizzazione, l’iniziativa dimostra come esista ancora chi ha il coraggio di credere nelle potenzialità locali e di investire nella cultura come motore di sviluppo.

Quando aprirà le sue porte, il museo arricchirà l’offerta turistica di Agnone e dell’intero Alto Molise, proponendosi come luogo di memoria, ricerca e divulgazione scientifica. Un progetto nato dalla passione e dalla determinazione di chi ha scelto di trasformare una tradizione familiare secolare in un patrimonio condiviso.

Una nuova pagina, dunque, si apre per la città: tra storia, artigianato e innovazione, il MUBILÀ si prepara a diventare un simbolo di identità e di rinascita culturale