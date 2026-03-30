Meteo, nuova ondata di maltempo in Molise: rovesci, neve in quota e venti forti

CAMPOBASSO/ISERNIA. Dopo una temporanea tregua nel corso della prossima settimana in Molise è atteso un nuovo netto peggioramento del tempo, con il ritorno di forte vento e rovesci, e possibili mareggiate sui settori esposti, oltre ad un sensibile calo delle temperature. Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

LUNEDI’: la pressione diminuisce favorendo l’arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi, responsabili di acquazzoni o temporali serali. Nello specifico sui litorali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. Sul subappennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli nevicate in serata. Sull’Appennino nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco dalla serata. Venti moderati settentrionali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Zero termico a1600 metri. Mare da molto mosso a mosso.

MARTEDI’: la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, richiama correnti più fredde responsabili di deboli nevicate serali. Nello specifico sui litorali giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Sul subappennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio. Sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli precipitazioni che, in serata, assumeranno carattere nevoso. Venti moderati settentrionali. Zero termico a 1200 metri. Mare da mosso a molto mosso.

MERCOLEDI’: correnti più miti ma instabile raggiungono la regione determinando ancora maltempo con precipitazioni, inizialmente nevose al mattino. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sul subappennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni. Sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino. Piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione dalla sera. Venti moderati settentrionali in attenuazione. Zero termico a 1150 metri. Mare molto mosso.

GIOVEDI’: la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata. Sul subappennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera;. Sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Asciutto in serata. Venti moderati settentrionali. Zero termico a 1550 metri. Mare molto mosso.