Granata show: l’Olympia travolge il Guglionesi 5-2 e sogna il terzo posto



Ottima vittoria dei ragazzi granata che, nella penultima giornata di campionato e ultima gara casalinga della stagione, celebrano al meglio la “giornata granata”, già annunciata negli abbonamenti di inizio anno. Davanti a un pubblico numeroso e in una splendida giornata di sole, l’Olympia supera con un netto 5-2 il Guglionesi.

La squadra di casa parte forte con l’obiettivo di indirizzare subito la gara e trova il vantaggio grazie al capitano Angelo Brunetti. Gli ospiti però reagiscono e riescono a riportare il match in parità, gelando momentaneamente l’entusiasmo del pubblico.

L’Olympia non si lascia intimidire e cambia marcia: i granata dominano la scena e calano un poker firmato da Cardoso, D’Angelo (doppietta) e dal giovane talento di Agnone, Alessandro Antenucci. Nel finale arriva anche la quinta rete che chiude definitivamente i conti e sancisce una vittoria meritata.

La classifica ora vede l’Olympia al quarto posto, a un solo punto dall’Aurora. Tutto rimandato all’ultima giornata: domenica i granata saranno impegnati a Fornelli, con la speranza di agganciare il terzo posto in caso di passo falso dell’Aurora e di un successo pieno.

Da sottolineare anche la prima vittoria in panchina per mister Marco Di Ciocco, segnale positivo per il finale di stagione. La dirigenza resta fiduciosa: il sogno terzo posto è ancora alla portata.