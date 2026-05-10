Agnone protagonista a Riccione: l’Olympia brilla al torneo nazionale “Generazione S”

RICCIONE/AGNONE – Si spengono i riflettori sulla riviera romagnola, dove si è conclusa oggi la straordinaria avventura dei ragazzi della Polisportiva Olympia Agnone al prestigioso torneo nazionale “Generazione S”. La manifestazione, organizzata dal Sassuolo Calcio nella cornice di Riccione, ha visto i giovani talenti altomolisani confrontarsi con le migliori realtà giovanili d'Italia.

Un legame solido con il Sassuolo Calcio

Per il terzo anno consecutivo, la società granata ha confermato la sua partecipazione all’evento, frutto del solido rapporto di affiliazione con il club neroverde. A guidare la spedizione agnose sono stati il responsabile Fernando Sica e il mister Gabriele Suriano, che hanno coordinato con professionalità i due gruppi del vivaio: 16 Esordienti misti (2013-2014) e 14 Pulcini (2015-2016).

L’omaggio dei sapori agnonesi al Sassuolo

Un momento particolarmente significativo della manifestazione è stato quello dedicato ai saluti istituzionali.

Il responsabile Sica Fernando,il mister Suriano Gabriele e il genitore Ciolfi Giancarlo hanno omaggiato con il prodotto locale e caratteristici di Agnone il Sig. Enrico Costi, Responsabile del Settore Giovanile del Sassuolo Calcio e coordinatore del progetto GENERAZIONE S. Inoltre Il vice presidente Sica a nome della gloriosa Olympia ha omaggiato di una campana della millenaria Fonderia Marinelli, l' Amministratore delegato del Sassuolo calcio Giovanni CARNEVALI.

Un gesto che ha voluto suggellare l'amicizia tra le due società, portando un pezzo di Molise nel cuore dell'organizzazione emiliana.

Il plauso della società neroverde

Oltre ai risultati sul campo, l’Olympia Agnone torna a casa con un trofeo ancora più prezioso: i complimenti ufficiali del settore giovanile del Sassuolo. Lo staff neroverde ha espresso vivo apprezzamento per la partecipazione, la sportività e le qualità tecniche mostrate dai ragazzi, sottolineando l'ottimo lavoro svolto dal club agnonese.

Soddisfazione per staff e famiglie

L’esperienza di Riccione si conferma un pilastro educativo fondamentale. Grande è la soddisfazione dei dirigenti e dello staff tecnico, che vedono nel confronto nazionale lo strumento migliore per far crescere il proprio vivaio. Un ringraziamento speciale va alle famiglie che hanno accompagnato i piccoli calciatori in questa significativa avventura, portando ancora una volta in alto il nome e le tradizioni di Agnone.