Matese-Olympia Agnonese 2-0: sfuma il sogno playoff, ma stagione positiva per i granata



Lâ€™Olympia Agnonese di mister Farrocco esce sconfitta dalla finale playoff del campionato regionale di Eccellenza, cadendo per 2-0 sul campo del Matese, seconda classificata del torneo.

Una gara decisa interamente nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato e ben giocato dai granata, capaci di tenere il campo con ordine e personalitÃ davanti a un pubblico numeroso che ha riempito gli spalti, con una forte presenza anche di tifosi agnonesi.

Nella seconda frazione, perÃ², la squadra di mister Farrocco ha accusato un calo fisico che ha permesso al Matese di prendere il controllo del match. Le reti sono arrivate entrambe nel secondo tempo: la prima ha spezzato lâ€™equilibrio, mentre la seconda, giunta nei minuti finali, Ã¨ scaturita da una disattenzione difensiva che ha chiuso definitivamente la gara sul 2-0.

Nonostante la sconfitta, resta il percorso positivo della formazione granata, come sottolineato dal vice presidente Sica, soddisfatto dellâ€™andamento della stagione, definita ben organizzata e costruita con soliditÃ tecnica e gestionale. Dopo diversi anni, infatti, lâ€™Agnonese Ã¨ tornata a disputare una fase finale dei playoff, segnale di una crescita importante del progetto.

La societÃ guarda ora al futuro con fiducia: la squadra câ€™Ã¨ e questo finale di stagione rappresenta un punto di partenza significativo per il prossimo anno.