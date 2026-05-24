Progetto Giovani Marigliano trionfa al 13° Torneo Nazionale “Agnone Città d’Arte”

La società Progetto Giovani di Marigliano si aggiudica il 13° Torneo Nazionale “Agnone Città d’Arte”, categoria Giovanissimi 2011-2012, disputato presso il campo “Civitelle” di Agnone e organizzato dall’Olympia Agnonese sotto forma di quadrangolare.

Alla manifestazione, oltre alla società organizzatrice, hanno partecipato anche Real Cassino, Curi Pescara e Progetto Giovani, che ha conquistato il trofeo battendo in finale per 1-0 i ragazzi guidati da mister Fusaro dell’Olympia Agnonese. Al terzo posto si è classificata la Curi Pescara, vittoriosa sul Real Cassino con il punteggio di 2-1.

Il torneo si è rivelato particolarmente avvincente e combattuto, con una grande presenza di genitori e sostenitori al seguito delle squadre. La finale, intensa e ben giocata da entrambe le formazioni dal punto di vista tecnico, è rimasta in bilico fino agli ultimi minuti, regalando emozioni e spettacolo ai presenti.

In mattinata si erano disputati gli incontri validi per definire le finaliste del primo e secondo posto. Ad accogliere le società partecipanti il presidente dell’Olympia Agnonese, Mario Russo, insieme ai dirigenti del club e in particolare ai responsabili del settore giovanile, Sica e Giuseppe Verdile, principali organizzatori della manifestazione.

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti il sindaco di Agnone Daniele Saia, l’assessore allo sport Marcovecchio, l’assessore Amalia Gennarelli, il presidente delegato FIGC di Isernia Nino Rossi e il calciatore dell’Olympia Agnonese Gimenez.

Tutti i presidenti delle società partecipanti sono stati premiati con una tina in rame contenente i tipici confetti Ricci, simboli dell’artigianato e della tradizione agnonese, oltre a un attestato di partecipazione. Gli allenatori hanno ricevuto una targa ricordo, mentre un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ai tre arbitri della sezione di Isernia, distintisi per preparazione e professionalità.

Sica e Verdile hanno inoltre voluto ringraziare gli sponsor per il sostegno offerto alla manifestazione e tutte le società partecipanti per la disponibilità e la collaborazione dimostrate.

Grande soddisfazione anche da parte dei genitori presenti e dei dirigenti delle società, che si sono complimentati per l’eccellente organizzazione dell’evento, curato nei minimi dettagli. Apprezzati anche i momenti conviviali nei ristoranti del territorio, dove gli ospiti hanno potuto gustare le specialità locali, così come il ricco buffet finale offerto dall’Olympia Agnonese.

A conclusione della manifestazione, Sica e Verdile hanno dato appuntamento al prossimo anno per la 14ª edizione del Torneo Nazionale “Agnone Città d’Arte”.