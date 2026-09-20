Mari & Monti, il rally training fa tappa ad Agnone: motori e avventura tra Abruzzo e Molise

AGNONE – Fa tappa oggi ad Agnone “Mari & Monti – Rally Training”, l’esperienza dedicata agli appassionati di moto e rally raid che attraversa i territori di Abruzzo e Molise.

Un percorso di circa 450 chilometri, articolato in tre giornate, pensato per mettere alla prova i partecipanti tra navigazione, tecnica di guida e percorsi immersi nei paesaggi dell’Appennino.

L’evento, organizzato da RoadAb – Tour in moto, si svolge dal 18 al 20 settembre e propone un’esperienza che unisce sport, turismo e scoperta del territorio. I partecipanti possono scegliere tra la sistemazione in tenda, prevista per la giornata di sabato, e una soluzione più confortevole.

La giornata di oggi porta dunque le moto anche ad Agnone, offrendo alla cittadina altomolisana un momento di animazione legato al turismo motociclistico e alla valorizzazione delle strade e dei paesaggi dell’entroterra.

Tra le particolarità dell’edizione di quest’anno anche la possibilità, per i partecipanti, di concorrere all’assegnazione dell’iscrizione a una tappa del Campionato Europeo Rally 2027.

Un appuntamento che conferma l’interesse crescente verso l’Alto Molise come territorio da vivere anche attraverso esperienze sportive e itinerari dedicati alle due ruote.