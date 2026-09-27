Eccellenza Molise, amara domenica per lâ€™Olympia Agnonese: lâ€™Aesernia Fraterna passa 2-1 al Civitelle

AGNONE â€“ Amara domenica per lâ€™Olympia Agnonese, sconfitta per 2-1 dallâ€™Aesernia Fraterna nella quarta giornata del campionato regionale di Eccellenza Molise.

Prima del fischio dâ€™inizio, al Civitelle, Ã¨ stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria del padre di mister Farroco, scomparso nel corso della settimana. Un momento di vicinanza e commozione per il tecnico e per tutta la famiglia.

La partita si Ã¨ messa subito in salita per i ragazzi di Farroco, apparsi oggi poco concentrati e con un atteggiamento non allâ€™altezza dellâ€™impegno richiesto. Di contro, lâ€™Aesernia Fraterna ha affrontato la sfida con grande determinazione, aggressivitÃ e spirito combattivo, nonostante la posizione occupata in classifica.

Al 20â€™ del primo tempo lâ€™Olympia Ã¨ rimasta in dieci uomini per lâ€™espulsione del portiere, arrivata al termine di una serie di errori commessi a centrocampo e in fase difensiva, culminati nellâ€™uscita dellâ€™estremo difensore.

Lâ€™inferioritÃ numerica ha complicato ulteriormente la gara per i padroni di casa. Lâ€™Aesernia Fraterna ha saputo approfittarne, portandosi in vantaggio.

Lâ€™Olympia ha comunque reagito e trovato la rete dellâ€™1-1, riaprendo la partita. Gli ospiti, perÃ², non si sono disuniti e nel prosieguo del match sono riusciti a trovare il gol del definitivo 2-1.

Da segnalare anche la direzione arbitrale, giudicata molto insufficiente per alcune decisioni apparse confuse e non sempre condivise, cosÃ¬ come alcune valutazioni degli assistenti che hanno contribuito a rendere la gara ulteriormente difficile da interpretare.

Una sconfitta che lascia amarezza in casa Olympia, soprattutto per una prestazione al di sotto delle aspettative e per i troppi errori commessi. Ora per i ragazzi di mister Farroco sarÃ necessario voltare pagina e ritrovare concentrazione e determinazione giÃ dal prossimo appuntamento di campionato.