Civitaluparella, il ferro battuto celebra la Presentosa. Monaco: Â«Un modello virtuoso per i piccoli ComuniÂ»

CIVITALUPARELLA â€“ Lâ€™arte del ferro battuto protagonista di una tre giorni dedicata alla cultura, alle tradizioni e alla partecipazione della comunitÃ . A Civitaluparella si Ã¨ svolta la IIIÂª Estemporanea del Ferro Battuto, manifestazione che ha richiamato artigiani e fabbri provenienti da diverse parti dâ€™Italia, impegnati nella realizzazione in ferro battuto della Presentosa, il gioiello simbolo della tradizione abruzzese.

A partecipare allâ€™iniziativa anche Alessio Monaco, sindaco di Rosello, che ha voluto sottolineare il valore della manifestazione e il ruolo che iniziative di questo tipo possono avere nella valorizzazione dei piccoli centri.

Â«Nella tarda mattinata di questa bella e solare domenica di fine settembre â€“ scrive Monaco â€“ ho raggiunto Civitaluparella, dove ho avuto il piacere di partecipare, insieme a tanti amministratori locali, alla IIIÂª Estemporanea del Ferro BattutoÂ».

Il sindaco di Rosello ha rivolto un plauso allâ€™Amministrazione comunale, alla sindaca Diana Peschi, allâ€™Associazione Culturale Calliope e al presidente Rocco Ciarico, oltre che agli artigiani, ai volontari e ai cittadini che hanno contribuito alla riuscita dellâ€™evento.

Â«Hanno unito le forze â€“ sottolinea Monaco â€“ per regalare a Civitaluparella e allâ€™intero territorio un vero e proprio modello virtuoso per la valorizzazione dei piccoli ComuniÂ».

La manifestazione Ã¨ stata anche unâ€™occasione per approfondire la storia e il significato della Presentosa dâ€™Abruzzo, grazie allâ€™intervento della professoressa Adriana Gandolfi, antropologa e studiosa dellâ€™arte orafa, che ha guidato i partecipanti alla riscoperta della storia, della simbologia e del valore culturale del celebre gioiello della tradizione abruzzese.

Una giornata, dunque, nel segno dellâ€™artigianato e dellâ€™identitÃ territoriale, con il ferro battuto trasformato in strumento di promozione culturale e di partecipazione della comunitÃ .