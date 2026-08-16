Unâ€™estate di cultura e musica: Poggio Sannita protagonista

Tre splendide appuntamenti tra l'undici e il tredici Agosto hanno caratterizzato l'inizio della stagione estiva poggese

La prima serata ha visto un pubblico numeroso e emozionato ascoltare il racconto del libro di Marilena Ferrante, "La Neve di Marzo", dedicato al tema dell'emigrazione italiana verso le Americhe. Estremamente interessanti le ricostruzioni storiche del professore Giuseppe Iglieri, accompagnate dalla splendida voce di Gianluca Lalli. Una sorpresa molto apprezzata Ã¨ stata l'intervista ad Aisha Adam, ospite del centro SAI di Poggio Sannita, che ha raccontato il suo percorso di vita ed ha unito idealmente la sua storia con quella dell'emigrazione italian verso le Americhe di inizio '900.

Una giornata dedicata interamente ai piÃ¹ piccoli, quella che si Ã¨ svolta invece il 12 Agosto, in piazza XVII Aprile. I giovani hanno potuto ascoltare le favole di Gianni Rodari, magistralmente interpretate dal cantautore Gianluca Lalli.

GiovedÃ¬ 13 Agosto, una giornata all'insegna dell'impegno civico. Un gruppo di volontari, coordinati dall'amministrazione comunale, si Ã¨ preso cura della pulizia e del verde del sito "belvedere il Colle", che presto verrÃ rilanciato e valorizzato come luogo di aggregazione.

L'estate poggese proseguirÃ con tanti eventi all'insegna dell'aggrezione, della cultura e del divertimento.